Tyrese Maxey encesta 30 y los Sixers vencen a los Celtics y llevan su serie a un séptimo partido

Tyrese Maxey anotó 30 puntos, un resurgente Paul George consiguió 23 puntos y los Philadelphia 76ers, que perdieron por 32 puntos dos veces en esta serie de playoffs de primera ronda, jugaron su partido más completo de la temporada y forzaron el séptimo partido con una victoria de 106-93 sobre los Boston Celtics el jueves por la noche.

El partido decisivo se juega el sábado en Boston.

Animados por el regreso anticipado de Joel Embiid tras una apendicectomía , los Sixers se recuperaron de dos derrotas abultadas para ganar el quinto partido en Boston y, gracias a una actuación memorable de George, mantuvieron una cómoda ventaja en el sexto partido. Embiid hizo lo propio en el sexto partido con 19 puntos.

La jugada del partido —y quizás de la serie— se produjo en el tercer cuarto cuando Kelly Oubre Jr. bloqueó a Jaylen Brown, Maxey recogió el balón suelto y se lo pasó a George en el contraataque, quien luego deslumbró con un pase por la espalda a VJ Edgecombe , que culminó con una espectacular clavada para poner el marcador 69-54 a favor de su equipo.

Una noche después de que los Flyers ganaran en tiempo extra y avanzaran a la segunda ronda de los playoffs de la NHL, los fanáticos de los Sixers se desataron tras ese mate.

Los 76ers llegarán tan lejos como Embiid pueda llevarlos con su estatura de 2,13 metros, propensa a las lesiones, y Maxey es una auténtica estrella. El entusiasmo juvenil de Edgecombe lo convirtió en uno de los favoritos de la afición en Filadelfia y en finalista al premio de Novato del Año de la NBA.

En ocasiones, George, de 35 años, pasa desapercibido —en gran parte esta temporada debido a una suspensión de 25 partidos por dar positivo en un control antidopaje—, quien ha cedido el protagonismo a los otros tres jugadores de los Sixers cuando ha sido necesario, pero aún puede mostrar su nivel de All-Star. George anotó cinco triples, la mayor cantidad del equipo, que ampliaron la ventaja, y la ofensiva giró en torno a él cuando Embiid —aún recuperándose de su cirugía de principios de abril— estaba en el banquillo.

George firmó con los Sixers en el verano de 2024 un contrato de agente libre de cuatro años y 212 millones de dólares , y se esperaba que formara una dupla campeona con Embiid. Sin embargo, George se vio afectado por lesiones, problemas personales y la suspensión que, en ocasiones, hizo que los aficionados y el ataque lo olvidaran.

No contra Boston. Fue clave en el partido de la temporada de Filadelfia, algo sorprendente considerando cómo los Celtics jugaron a sus anchas con ellos en sus tres victorias en esta serie. Los Celtics nunca estuvieron por delante en el marcador en el sexto partido.

Brown se vio perjudicado por tres faltas en la primera mitad y terminó con 18 puntos. Jayson Tatum anotó 17 para los Celtics y abandonó el partido en el tercer cuarto con una aparente lesión en la pantorrilla.

Los Celtics estuvieron más de 4 minutos sin anotar para cerrar el tercer cuarto y los Sixers entraron al último cuarto con una ventaja de 82-63.