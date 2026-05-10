¿Por qué la figura paterna es tan importante en la vida de las niñas?

La frase “las niñas son de los padres” va más allá de un pensamiento popular y está más relacionada con ese primer vínculo y relación que crean las niñas con la figura masculina.

Puesto que la figura paterna es una pieza fundamental en el desarrollo emocional de las niñas, ya que está directamente vinculada con la creación del modelo masculino, que aporta en la construcción, fortalecimiento de su identidad como persona, madurez emocional y su seguridad personal.

“El padre es esa primera figura masculina que aporta a su niña elementos necesarios y fundamentales para fortalecer su autoestima, su autovalía, su autoaceptación”, destacó Abril María Arias Taveras, psicóloga clínica y terapeuta familiar y de pareja.

La también presidenta de la Asociación Dominicana de Profesionales de la Psicología, (Asodopsi), destacó que cuando la figura paterna desarrolla en su hija un vínculo seguro y es un padre presente, colabora en el desarrollo de sentimientos de autovaloración en la niña.

“Es decir es una persona que ha sido valorada por su padre, ha sido escuchada, que se siente sobretodo validada por su padre, por lo que ella es y esto de una u otra manera va a desarrollar en ella esa seguridad que la va a hacer capaz de tener límites sanos en el futuro, porque es una persona que ha sabido y que se ha sentido amada, validada por su padre”, dijo.

Esta primera relación con la figura masculina se ve reflejada en relaciones posteriores con hombres, tanto de amistad como de pareja, por el modelo que tuvo de su padre.

Abril María Arias Taveras, psicóloga clínica y terapeuta familiar y de pareja.Fuente externa

“Va a desarrollar, por supuesto, una responsabilidad afectiva, lo que precisamente le va a llevar a tener a su padre como un modelo de referencia para posteriores relaciones, tanto de amistad como también de pareja. Va a ser una persona que se va a autocuidar, va a ser una persona que no necesitará bajo ningún concepto que un hombre la valide, porque ella misma ya se siente validada porque su figura central y de referencia, que es un padre, la validó en la infancia. Va a tener una seguridad emocional, no va a tener miedo al rechazo, no va a ser insegura y, sobre todo, va a crear con quienes se relaciona relaciones y vínculos sanos, no vínculos ni relaciones desde la inseguridad, sino desde la confianza en sí misma”, destacó la psicóloga.

Aunque no son factores determinantes, muchas niñas se crean estándares conforme a lo visto del trato de su padre a su madre para la elección futura de pareja, procurando elegir una pareja que la respete y la valore.

“Se constituye en un aspecto a considerar, aporta y favorece, pero no siempre es limitativo”, explicó Arias.

Por el contrario, aunque no se da en todos los casos, cuando el padre es ausente, puede provocar que la mujer busque en una pareja la presencia de ese padre que nunca tuvo, llegando a presentar inseguridad y necesitar la validación de un hombre para autoaceptarse.

“Eligen parejas que emocionalmente no las van a satisfacer, van a buscar en ella esa figura paterna, esas carencias que tuvo de niña o que tuvieron de niñas, van a querer que sean suplidas por algunas parejas, en algunos casos estas mujeres jóvenes suelen buscar hombres mucho más adultos que ellas”, destacó al tiempo de señalar que esta ausencia también se ve reflejada en miedo al abandono, falta de límites y sentimientos de enojo, rabia e ira.

Recomendaciones

Ante la importancia de la figura paterna en la vida y desarrollo de las niñas, la psicóloga recomienda a los padres dar palabras de afirmación a sus hijas, tener capacidad no verbal que se representa en escucha activa, sin interrupciones, para generar confianza en la niña.

No tener actitudes esquizofrénicas con la niña, es decir, un día estar bien y otro día castigarla emocionalmente quitándole atención o evitando contacto con ella.

No compararla con otros hijos o con otras niñas y aceptarla y validarla, no por resultados que pueda tener la niña, sino por el valor de su persona.

“Esto no significa que no la corrija ni ponga límites, pero vas a aceptarla como es”, expresó.

Para las mujeres que reconocen que la relación con su padre afectó vínculos de su vida de pareja y cotidiana, la psicóloga exhorta buscar acompañamiento de expertos en el área y abrir espacio para la autorreflexión.

“No negar el pasado, pero trabajar a partir de lo que se ha vivido procurando aceptar el pasado para construir un futuro nuevo invirtiendo tiempo para sanarse”, exhortó.