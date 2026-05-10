Extradición
Extraditan a Estados Unidos a dominicano acusado de tráfico de fentanilo y otras sustancias
En la operación colaboraron la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), quienes informaron que Ruddy Cenith-Then (Ruddy Cenithen) será procesado ante un tribunal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
El Gobierno dominicano, apoyado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), extraditó hacia Estados Unidos a un dominicano acusado de traficar en esa nación con la droga, conocida como fentanilo, y otras sustancias.
En la operación colaboraron la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), quienes informaron que Ruddy Cenith-Then (Ruddy Cenithen) será procesado ante un tribunal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
Al dominicano se le acusa de asociación delictuosa para distribuir 400 gramos o más de una mezcla y sustancia que contenía, una cantidad detectable de fentanilo, así como 500 gramos o más de metanfetaminas, sus sales isómeros, en violación al Código de ese país.
El dominicano de 46 años fue capturado mediante operativo de la DNCD y el Ministerio Público, atendiendo a una resolución dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia y un decreto (242-26) que autoriza su extradición a Estados Unidos.
“Dicha entrega se dispone mediante la condición de que Ruddy Cenith-Then, bajo ninguna circunstancia se le juzgará por infracciones diferentes a las que motivaron su extradición” señala el decreto Presidencial.
Su detención y posterior entrega se corresponden con el firme compromiso del Gobierno de la República Dominicana de continuar afianzando los lazos de cooperación con los Estados Unidos en el combate y persecución al narcotráfico y al delito transnacional.
El dominicano fue extraditado por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG), fue entregado a oficiales estadounidenses que lo trasladaron bajo custodia hacia los Estados Unidos, donde deberá responder las acusaciones en su contra.