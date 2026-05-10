Extraditan a Estados Unidos a dominicano acusado de tráfico de fentanilo y otras sustancias

El Gobierno dominicano, apoyado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), extraditó hacia Estados Unidos a un dominicano acusado de traficar en esa nación con la droga, conocida como fentanilo, y otras sustancias.

En la operación colaboraron la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), quienes informaron que Ruddy Cenith-Then (Ruddy Cenithen) será procesado ante un tribunal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

Al dominicano se le acusa de asociación delictuosa para distribuir 400 gramos o más de una mezcla y sustancia que contenía, una cantidad detectable de fentanilo, así como 500 gramos o más de metanfetaminas, sus sales isómeros, en violación al Código de ese país.

El dominicano de 46 años fue capturado mediante operativo de la DNCD y el Ministerio Público, atendiendo a una resolución dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia y un decreto (242-26) que autoriza su extradición a Estados Unidos.

“Dicha entrega se dispone mediante la condición de que Ruddy Cenith-Then, bajo ninguna circunstancia se le juzgará por infracciones diferentes a las que motivaron su extradición” señala el decreto Presidencial.

Su detención y posterior entrega se corresponden con el firme compromiso del Gobierno de la República Dominicana de continuar afianzando los lazos de cooperación con los Estados Unidos en el combate y persecución al narcotráfico y al delito transnacional.

El dominicano fue extraditado por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG), fue entregado a oficiales estadounidenses que lo trasladaron bajo custodia hacia los Estados Unidos, donde deberá responder las acusaciones en su contra.