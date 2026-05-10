"Iván Tovar: Le Retour", un evento colateral de la 61ª Bienal de Venecia que marca regreso del artista dominicano

La Fundación Iván Tovar inauguró en Venecia la exposición “Iván Tovar: Le Retour”, evento oficial colateral de la 61ª Exposición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia, bajo la curaduría de Christian Viveros-Fauné y presentada en el Ex Istituto Idrografico – Museo Storico Navale, frente al histórico Arsenale.

La muestra marca el regreso de Tovar a la Bienal de Venecia, después de su participación en la edición de 1972, reafirmando la vigencia y dimensión internacional de una de las figuras más trascendentes del arte dominicano y del surrealismo latinoamericano.

La apertura de la muestra reunió a coleccionistas, curadores, representantes diplomáticos, instituciones culturales entre las que se incluyen: la Fundación Mellon, Independent Curators International, el Instituto Italo-Latinoamericano, la Embajada de la República Dominicana en Italia, la Embajada de la República Dominicana ante el Reino de España y el Museo de Arte Pérez de Miami.

Durante sus palabras de apertura, Héctor José Rizek Sued, mecenas, coleccionista y directivo de la Fundación Iván Tovar, definió la exposición como “un retorno simbólico y espiritual” a Europa, territorio fundamental en la formación y consolidación del lenguaje artístico de Tovar.

“Iván Tovar (1942-2020) llegó a París en 1963 y allí encontró no solo las puertas del surrealismo, sino también un sentido de pertenencia. “Le Retour” representa ese regreso a un territorio que también fue origen”, expresó Rizek Sued, al tiempo que destacó el profundo vínculo que el artista mantuvo con Europa a lo largo de toda su vida.

Rizek subrayó además el valor del mecenazgo y del coleccionismo como actos de responsabilidad cultural y preservación patrimonial, señalando que esta exposición constituye el resultado de una voluntad colectiva comprometida con proyectar internacionalmente el legado de Tovar.

Por su parte, María Castillo, vicepresidenta de la Fundación Iván Tovar y asesora en dirección artística del proyecto, destacó que la inauguración de “Le Retour” representa la materialización de una visión iniciada hace exactamente un año, cuando el proyecto parecía todavía una aspiración lejana.

“Hoy celebramos mucho más que la apertura de una exposición. Celebramos la concreción de una visión compartida, el resultado de un esfuerzo colectivo y el compromiso profundo de una institución que cree firmemente en el poder del arte como puente entre culturas”, expresó.

Castillo resaltó además la dedicación de Daniela Tovar Castillo, presidenta de la Fundación e hija del artista, así como el respaldo decisivo de Héctor José Rizek Sued como impulsor principal del proyecto y aliado fundamental de la institución desde su creación en 2021.

Durante el acto inaugural también intervino el embajador de la República Dominicana en Italia, quien destacó la relevancia de esta participación para la proyección internacional de la cultura dominicana y valoró la presencia de la obra de Iván Tovar en el contexto de la Bienal de Venecia como motivo de orgullo nacional. Asimismo, el curador Christian Viveros-Fauné subrayó la trascendencia histórica de la muestra y expresó que presentar la obra de Tovar en Venecia constituye “un honor y una emoción”, al situar nuevamente al artista en el centro del diálogo contemporáneo sobre surrealismo.

La propuesta curatorial de Christian Viveros-Fauné sitúa la obra de Tovar dentro de las discusiones contemporáneas sobre surrealismo, identidad y modernidad latinoamericana, mientras la museografía concebida por Raúl Morilla transforma el recorrido expositivo en una experiencia de profunda sensibilidad visual.

La exposición ha sido organizada por la Fundación Iván Tovar, con el mecenazgo de Héctor José Rizek y la gerencia ejecutiva de Daniela Tovar Castillo. El proyecto ha contado además con la coordinación de gestión cultural de Olga Alba; la asesoría artística de María Castillo; la asesoría y coordinación logística de Yuri Ruiz y el apoyo logístico de Walter Otero y Mariella Acebal Rizek. Asimismo, se destaca la asesoría legal de Giselle Infante; la investigación académica de Lilian Carrasco; la catalogación de obras a cargo de Simona Cappelli; el diseño gráfico desarrollado por Olga Valdez; la gestión de producción de CS Art Management bajo la dirección de Carlotta Scarpa; las relaciones públicas coordinadas por Hunter Braithwaite y el registro audiovisual realizado por Vicente Ramírez.

La Fundación Iván Tovar expresó asimismo su agradecimiento a los coleccionistas que han cedido obras para hacer posible esta exposición, así como a todos los colaboradores, aliados e instituciones que respaldaron esta iniciativa cultural.

El proyecto ha sido posible gracias al apoyo de entidades comprometidas con la promoción internacional de la cultura dominicana, entre ellas KahKow, Banco Popular Dominicano, Banreservas, Grupo Puntacana, Grupo SID, Casa Brugal, Altice, el Ministerio de Turismo de la República Dominicana y la Embajada de la República Dominicana en Italia.

“Iván Tovar: Le Retour” permanecerá abierta al público desde el 9 de mayo hasta el 22 de noviembre de 2026 como evento colateral oficial de la 61ª Bienal de Venecia.

En el marco de la exposición, Turner Press publicará un catálogo monográfico editado por Omar-Pascual Castillo, con ensayos de Suset Sánchez Sánchez, Iván de la Nuez y Christian Viveros-Fauné.

Fundada en 2021, la Fundación Iván Tovar trabaja en la preservación, investigación y difusión del legado del maestro dominicano, promoviendo iniciativas curatoriales, educativas y culturales tanto en República Dominicana como a nivel internacional.

LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN EN IMÁGENES

Personalidades que asistieron a la inauguración en Venecia de la a muestra “Iván Tovar: Le Retour”, organizada por la Fundación Iván Tovar.

La Fundación Iván Tovar inauguró en Venecia la exposición Iván Tovar: Le Retour, evento colateral oficial de la 61ª Exposición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia, en lo que representa el regreso del artista dominicano a la más prestigiosa plataforma del arte contemporáneo mundial, más de medio siglo después de su participación en la edición de 1972.

La exposición de Iván Tovar fue presentada en el ex Istituto Idrografico–Museo Storico Navale, frente al histórico Arsenale.

Personalidades en la inauguración de la exposición "Iván Tovar: Le Retour", que permanecerá abierta al público hasta el 22 de noviembre de 2026 como evento colateral oficial de la 61ª Bienal de Venecia.

Christian Viveros-Fauné, curador de la exposición "Iván Tovar: Le Retour", subrayó la relevancia histórica de la exposición y afirmó que presentar nuevamente la obra de Tovar en Venecia constituye "un honor y una emoción".