La DNCD incauta dos maletas cargadas de presunta marihuman en el aeropuerto de Punta Cana

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, apoyados por el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), confiscaron 94 paquetes de presunta marihuana y otro de una sustancia que aparenta ser molly, durante una operación conjunta desarrollada en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia de La Altagracia.

Las unidades operativas destacadas en la terminal, en el marco de las acciones conjuntas y de inspección, intervinieron dos maletas que llegaron al AILA desde Canadá, en cuyo interior se detectaron imágenes sospechosas, procediendo a aplicar el protocolo de actuación para estos casos.

En presencia del fiscal, se abrió el equipaje, con los tickets rotos, encontrando distribuidos un total de 94 paquetes de presunta marihuana y otro de una sustancia que aparenta ser molly, empacados en fundas plásticas, con un peso aproximado de 105.36 libras.

“Las autoridades profundizan las investigaciones en relación a la frustrada operación de narcotráfico y aseguran que se trata de una red, cuyo modo operativo es traer en maletas y otras modalidades sustancias controladas desde Canadá por los aeropuertos del país”, afirmó.

El alijo de la presunta marihuana fue enviado, bajo cadena de custodia, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.