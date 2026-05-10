Bryce Elder frena bates de los Dodgers y los Bravos les ganan serie a Bravos

Bryce Elder permitió un solo hit en 5 2/3 entradas sin carreras, Mauricio Dubón conectó un doble de tres carreras y los Bravos de Atlanta derrotaron a los Dodgers de Los Ángeles 7-2 el domingo.

Drake Baldwin y Matt Olson conectaron jonrones para los Bravos, quienes ganaron dos de los tres partidos de la serie de fin de semana entre los líderes de división de la Liga Nacional, al imponerse en los dos últimos encuentros con el mismo marcador. Atlanta tiene un récord de 11-1-1 en 13 series esta temporada.

Baldwin y Olson conectaron jonrones al final del partido contra Justin Wrobleski, quien permitió siete carreras y siete hits en 8 2/3 entradas. Wrobleski (5-1) había permitido cinco carreras en total en sus primeras seis aperturas.

Elder (4-1) ponchó a ocho y dio cuatro bases por bolas, reduciendo su efectividad a 1.81.

Con las bases llenas y dos outs en la sexta entrada, el jardinero derecho de los Braves, Eli White, chocó violentamente contra la pared al intentar atrapar el largo batazo de Max Muncy.

White fue sustituido por Mike Yastrzemski en la octava entrada, y el mánager Walt Weiss dijo que White se someterá al protocolo de conmoción cerebral.

Yastrzemski recibió un pelotazo en el casco de Wrobleski en la novena entrada, pero permaneció en el partido. Posteriormente, Yastrzemski declaró que se sentía bien.

White abrió el marcador con un sencillo productor de carrera en la segunda entrada, antes de que un doble de Dubón con dos outs por la línea del jardín izquierdo pusiera a Atlanta arriba 4-0 después de dos entradas por segundo juego consecutivo.

Elder fue relevado tras otorgar tres bases por bolas consecutivas con dos outs en la sexta entrada. Robert Suárez entró al relevo para retirar a Muncy, quien había conectado un jonrón de dos carreras ante Tyler Kinley en la octava entrada para romper la blanqueada.

Los Ángeles generó dos carreras limpias en 18 2/3 entradas contra los lanzadores abridores de los Bravos durante la serie.