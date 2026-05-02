Dia Internacional contra el bullying o el acoso escolar

Esta es una problemática que sigue estando activa en el día de hoy, cuando vemos cómo suceden las situaciones en los diferentes barrios de la ciudad, independente de la clase social o económica.

En las escuelas siempre ha existido la envidia entre estudiantes y a veces incluso entre algunos profesores. El acoso escolar no es sólo de esta época.

Cuando yo estudiada, y hace ya bastantes años, yo siempre fui una alumna envidiada, siempre fui una muy buena alumna, siempre estuve en el Cuadro de Honor.

Me gustaba estudiar y aprender de mis profesores tanto que termine siendo maestra como mi madre, cuando terminé. Me puse a realizar, estudios superiores y maestría en ciencias religiosas.

Tuve excelentes profesores y me convertí en autodidacta. Doy gracias al Señor cada día por haberme permitido tener la suerte de que mi esposo me permitiera hacer esos estudios aun después de casada y tener mis hijos.

Aunque nunca deje de atenderlos. Sólo con la ayuda del Señor y de un esposo comprensivo que me amó mucho durante 59 años de matrimonio, se puede lograr.

Gracias Cristo Resucitado por amarme tanto. Eres grande. Te alabo y te bendigo todos los días de mi vida y aleluya. Amén