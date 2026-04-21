Un cruel abuso

En estos días se ha debatido el tema de la violencia, tanto criminal como familiar. En un pasado artículo expuse el caso de una anciana a quien su familia secuestro e interno con violencia, por medio de matones enviados por un médico, quien al parecer se dedica a este tipo de (llamaremos) negocio.

Lamentablemente no es el único caso, por desgracia, me he enterado de varios otros entre familias con recursos, quienes consideran a sus mayores un estorbo, siguiendo la moda de los yanquis.

Esto en nuestro país no se veía y los mayores eran tratados con la dignidad y el amor que se merecen, después de una vida dedicada al cuidado familiar. Es decir, siguiendo el cuarto mandamiento de la ley de Dios.

Así como se están preocupando por conseguir un ámbito pacífico entre los miembros de nuestra sociedad, las autoridades deberían velar porque estos casos de abuso al más alto nivel contra los antiguamente respetados y admirados ancianos, termine de una vez y para siempre.

En este abuso cruel e inhumano participan no solo los miembros de la familia, egoístas y sin sentimientos humanitarios, ni respeto por quienes les dieron la vida y los convirtieron en lo que son, sino, profesionales de la medicina que violan tranquilamente su juramento hipocrático, echando mano de matones armados con agujas hipodérmicas, llenas de sustancias dedicadas a dormir al desprevenido anciano, cuyo único delito es haber sobrevivido hasta una edad antiguamente admirada y respetada.

Este tipo de galeno debería ser despojado de su execuátur y ser sometido a la justicia. También, en los sitios de internamiento no dudan con acabar con la vida del anciano, según sea la voluntad de los familiares y la cooperación de los médicos que deshonran su profesión.

Con estas líneas espero contribuir a una sociedad más justa y equitativa, como la queremos todos.