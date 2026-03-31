La Colectiva, agencia creativa fundada en México por Sofía Aguilar junto a su padre, Ramón Aguilar, inicia una nueva fase de crecimiento con la incorporación de Sara Ranghi como Managing Partner & Chief Strategy Officer. Su llegada marca la entrada oficial de la agencia a República Dominicana y refuerza una visión de trabajo donde la creatividad y la estrategia trascienden fronteras.

Más que un movimiento geográfico, esta expansión responde a una filosofía clara: las marcas se construyen desde las personas, no desde las estructuras. La integración de Ranghi fortalece un modelo colaborativo guiado por la inteligencia estratégica, la sensibilidad creativa y la capacidad de generar soluciones relevantes para un mundo que demanda nuevas formas de pensar y conectar.

La Colectiva expande su presencia internacional con nuevo liderazgo en República Dominicana

“En La Colectiva escuchamos primero y construimos después. Creemos en el talento, en la claridad y en ideas que realmente funcionan. La llegada de Sara y esta expansión son una evolución natural de esa forma de trabajar”, afirma Sofía Aguilar, fundadora y CEO.

La Colectiva expande su presencia internacional con nuevo liderazgo en República Dominicana

Con más de 18 años de experiencia en hospitalidad, experiencias de marca, branding y estrategia de marketing, Sara Ranghi aportará liderazgo en la expansión regional y en el fortalecimiento de la propuesta estratégica de la agencia, integrando creatividad, negocio y cultura.

La Colectiva expande su presencia internacional con nuevo liderazgo en República Dominicana

“No creemos en fórmulas universales. Creemos en entender el negocio, definir el objetivo y construir el equipo correcto para generar impacto. La Colectiva no es solo una agencia, es una fuerza creativa en movimiento”, señala Ranghi.

La Colectiva expande su presencia internacional con nuevo liderazgo en República Dominicana

La Colectiva estructura su oferta en cuatro disciplinas clave: Estrategia Creativa y de Marca, Comunicación & PR, Producciones Experienciales y Culturales, y Studio de Contenido. Cada una integra capacidades como branding, relaciones con medios, estrategia digital, producción audiovisual, activaciones y eventos, concebidas no como servicios aislados, sino como herramientas estratégicas que se adaptan según las necesidades de cada marca. Porque no todas las marcas necesitan lo mismo, ni todos los negocios crecen de igual manera.

La Colectiva expande su presencia internacional con nuevo liderazgo en República Dominicana

Con esta nueva estructura, La Colectiva consolida su operación en México, inicia actividades en República Dominicana y amplía su alcance global mediante un modelo flexible que le permite colaborar con marcas y talento en cualquier parte del mundo.

La expansión en República Dominicana fue presentada oficialmente el 16 de marzo en Santo Domingo, durante un encuentro íntimo que reunió a aliados estratégicos, medios locales, líderes creativos y nuevos integrantes de la red colaborativa de La Colectiva. La velada, conducida por Sara Ranghi, permitió compartir la visión de esta nueva etapa y dar la bienvenida a quienes se integran a esta plataforma creativa en evolución.

El evento celebró el inicio de operaciones en el país y la incorporación de nuevos participantes a la red, con rituales fundacionales, una propuesta gastronómica del chef Leandro Díaz y su equipo, y un ambiente de colaboración que refleja la esencia de La Colectiva.

La Colectiva agradece especialmente el apoyo de sus Sponsors & Partners: Sócrates McKinney, Henry Coradin RP & Eventos, Jandala Soul, Chef Leandro Díaz, Caming Creativa, Altto Rooftop, LingFilms, Kokaleka y El Catador, cuyo respaldo hizo posible este primer encuentro fundacional en República Dominicana.

Sobre La Colectiva

La Colectiva es una forma distinta de construir marcas.

Nace de la convicción de que las mejores ideas no surgen de estructuras rígidas, sino de personas con criterio, sensibilidad y oficio, trabajando juntas hacia un mismo objetivo.

Por eso operan como un colectivo: reuniendo al talento adecuado, en el momento preciso, para responder a lo que cada marca realmente necesita.