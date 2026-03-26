Pep Borrell: el escritor español que viene al país a hablar sobre el amor y la vida familiar

Las organizaciones Iniciativas de Educación Superior y Complementaria Inc. (Indesco) y Proyecto Familia presentarán en Santo Domingo un programa de conferencias a cargo del conferencista y escritor español Pep Borrell Vilanova, quien visitará el país para compartir reflexiones sobre el amor, las relaciones y la vida familiar.

Borrell Vilanova es odontólogo de profesión, conferencista internacional y autor de los libros “Bailando en la cocina” y “Novios 100%”. Es esposo, padre de cinco hijos y abuelo de seis, experiencia que suele compartir con cercanía y humor en sus charlas sobre la vida en pareja y la familia.

Las actividades del programa de conferencias forman parte del programa de conferencias que ambas instituciones impulsan para el año 2026, con el objetivo de promover espacios de formación y diálogo que fortalezcan los vínculos familiares y las relaciones humanas.

El ciclo de encuentros incluirá dos conferencias dirigidas a públicos distintos. La primera, titulada “Bailando en la cocina”, estará orientada a matrimonios y parejas, ofreciendo una visión positiva sobre el compromiso, la comunicación y la alegría en la vida conyugal.

Esta charla se realizará el miércoles 29 de abril de 2026, a las 7:30 de la noche, en Casa San Pablo, con una contribución de RD$1,500 por persona.

La segunda conferencia, ‘Cómo acertar en el amor’, estará dirigida a jóvenes a partir de los 18 años, solteros y novios, y busca orientar sobre la elección de pareja y la construcción de relaciones saludables.

Este encuentro tendrá lugar el jueves 30 de abril, a las 8:00 de la noche, en el salón de la Parroquia El Buen Pastor, con una contribución de RD$750 por persona.

Las boletas para ambas actividades estarán disponibles a través del Club de Lectores de Listín Diario y Uepa Tickets.

Fines altruistas

Los organizadores informaron que los fondos recaudados serán destinados a apoyar la Escuela Hotelera Serranía, ubicada en Jarabacoa, una institución que ofrece formación técnica avalada por Infotep a jóvenes de escasos recursos mediante un programa de becas.

Indesco y Proyecto Familia destacaron que estas conferencias buscan ofrecer herramientas prácticas para fortalecer las relaciones de pareja y acompañar a las nuevas generaciones en la construcción de vínculos sólidos, en un contexto social donde la familia continúa siendo un pilar fundamental.