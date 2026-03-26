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Pep Borrell

Pep Borrell: el escritor español que viene al país a hablar sobre el amor y la vida familiar

Las actividades del programa de conferencias forman parte del programa de conferencias que ambas instituciones impulsan para el año 2026

Pep Borrell Vilanova es odontólogo de profesión, conferencista internacional y autor de los libros “Bailando en la cocina” y “Novios 100%”

Pep Borrell Vilanova es odontólogo de profesión, conferencista internacional y autor de los libros “Bailando en la cocina” y “Novios 100%”Fuente externa

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Listín DiarioSanto Domingo, RD

Las organizaciones Iniciativas de Educación Superior y Complementaria Inc. (Indesco) y Proyecto Familia presentarán en Santo Domingo un programa de conferencias a cargo del conferencista y escritor español Pep Borrell Vilanova, quien visitará el país para compartir reflexiones sobre el amor, las relaciones y la vida familiar.

Borrell Vilanova es odontólogo de profesión, conferencista internacional y autor de los libros “Bailando en la cocina” y “Novios 100%”. Es esposo, padre de cinco hijos y abuelo de seis, experiencia que suele compartir con cercanía y humor en sus charlas sobre la vida en pareja y la familia.

Las actividades del programa de conferencias forman parte del programa de conferencias que ambas instituciones impulsan para el año 2026, con el objetivo de promover espacios de formación y diálogo que fortalezcan los vínculos familiares y las relaciones humanas.

El ciclo de encuentros incluirá dos conferencias dirigidas a públicos distintos. La primera, titulada “Bailando en la cocina”, estará orientada a matrimonios y parejas, ofreciendo una visión positiva sobre el compromiso, la comunicación y la alegría en la vida conyugal.

 Esta charla se realizará el miércoles 29 de abril de 2026, a las 7:30 de la noche, en Casa San Pablo, con una contribución de RD$1,500 por persona.

La segunda conferencia, ‘Cómo acertar en el amor’, estará dirigida a jóvenes a partir de los 18 años, solteros y novios, y busca orientar sobre la elección de pareja y la construcción de relaciones saludables. 

Este encuentro tendrá lugar el jueves 30 de abril, a las 8:00 de la noche, en el salón de la Parroquia El Buen Pastor, con una contribución de RD$750 por persona.

Las boletas para ambas actividades estarán disponibles a través del Club de Lectores de Listín Diario y Uepa Tickets.

Fines altruistas

Los organizadores informaron que los fondos recaudados serán destinados a apoyar la Escuela Hotelera Serranía, ubicada en Jarabacoa, una institución que ofrece formación técnica avalada por Infotep a jóvenes de escasos recursos mediante un programa de becas.

Indesco y Proyecto Familia destacaron que estas conferencias buscan ofrecer herramientas prácticas para fortalecer las relaciones de pareja y acompañar a las nuevas generaciones en la construcción de vínculos sólidos, en un contexto social donde la familia continúa siendo un pilar fundamental.

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