psicología
Soltar el control: psicología espiritual en tiempos de incertidumbre
La verdadera fortaleza reside en aceptar lo incierto, confiar en el proceso y canalizar nuestra energía hacia lo que sí podemos transformar
En el vertiginoso ritmo de la vida, es fundamental recordar la sabiduría de liberar aquello que no podemos controlar. Desde la sabiduría ancestral, se recomienda aplicar la frase: “lo que no está en mis manos, que no esté en mi mente”.
Muchos acuden a consulta agobiados por situaciones que escapan a su poder, buscando respuestas inmediatas o soluciones mágicas.
Sin embargo, la verdadera fortaleza reside en aceptar lo incierto, confiar en el proceso y canalizar nuestra energía hacia lo que sí podemos transformar. Lo contrario es fuente de estrés, angustia y desesperación.
Cuando enfrentamos circunstancias adversas, la motivación y la tenacidad nos impulsan a actuar y a cambiar lo que está a nuestro alcance. Lo que no depende de nosotros, entrégalo y permite que se desenvuelva naturalmente.
Aprovecha los ciclos naturales, ahora, luna menguante, y nueva el 18, aunado al equinoccio del 20, es benéfico emprender un camino de equilibrio y sanidad.
La primavera simboliza oportunidades de renovación y reinvención personal. Recuerda: poner las cosas en manos de Dios también implica reconocer que nuestras propias acciones son el canal para que lo divino se manifieste.
Vive con certeza y fe, integrando tu esencia espiritual en la experiencia humana, y permite que la vida te sorprenda con nuevas posibilidades.