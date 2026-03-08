Los usos del huevo más allá de la alimentación

El huevo es un alimento rico en proteína además de las múltiples propiedades que posee como la vitamina A, B2, B12, D y K, sin embargo el consumo no es la única forma de utilizarlo.

Es tan versátil que puede solucionar muchas cosas y a continuación te presentamos una lista de los usos que se le puede más allá de comerlo.

Cosméticos

En el rostro es comúnmente utilizado para hacer mascarillas por su alto contenido de colágeno y ácido hialurónico que ayuda a combatir el envejecimiento, mejora la textura de piel y puede ayudar a extraer impurezas. De acuerdo con el Instituto de estudios del huevo por su capacidad de regenerar el cabello dañado, se utiliza bastante como la base de tratamientos capilares, este no solo se usa el huevo en la cara y el cabello, también se incorpora en cuerpo para que la apariencia de la piel mejore con el efecto del colágeno.

Medicinal

El huevo cuenta con inmunoglobulina del tipo IgY que es útil para tratamientos de infecciones intestinales, colitis, enfermedad celíaca, fibrosis quística, caries, entre otras afecciones afirma el Instituto de Estudios del Huevo.

Por otro lado la membrana de la cáscara del huevo (la telita blanca del interior) cuenta con propiedades que promueven la curación de heridas como una bandita que sella la abertura.

Jardinería

Los nutrientes que se encuentran en el huevo no solo mejoran la salud de las personas, sino que les suplen de elementos como el calcio, que según el portal AuE Paisajismo, en lo que se refiere a las plantas, es crucial para procesos metabólicos de las plantas como la fotosíntesis o el crecimiento. Otros usos del huevo en la jardinería son como supresores de olores, compostaje, maceta de semillas, protección para las plantas, entre otras.

Usos industriales

En la investigación “Usos potenciales de la cáscara de huevo de gallina (Gallus gallus domesticus): una revisión sistemática” de la Revista Colombiana de Ciencia Animal o RECIA por sus siglas, es un fuente importante de pigmentos para impresión, absorbentes naturales de metales pesados, plastificante, agentes de refuerzo, biopolímeros, todos esas aplicaciones y más en una infinidad de áreas.

Limpieza

Conforme a Bien Natural, a moler las cáscaras pasa a ser un limpiador no tóxico que se puede utilizar hasta para esas ollas o calderos con machas que son tan difíciles de quitar. Otro es que al poner cáscara en el filtro del fregadero en la cocina, por las características del ellas descomponen mejor los residuos que queden ahí.

Manualidades

En la parte decorativa y artística, con la cáscara bien tallada se puede lograr una infinidad de piezas que pueden ser un complemento para cualquier espacio, con el cascarón entero o triturado, pinturas o colorantes, hay una gran gama de creaciones divertidas que se puede hacer con huevo según Katia Santos diseñadora de Decoraciones y Arreglos León, en la publicación ¡A sacarle provecho al cascarón! para el Listín Diario.

Estos son solo algunos de los diversos usos que se le puede dar huevo fuera del consumo alimenticio tradicional, en algunos casos por recomendación cultural o tradicional y otros por estudios, todo concluye en que es un producto tan versátil que en el día a día se siguen encontrando otras formas de usarlo.