IKEA celebra 16 años en RD con la campaña “16 años bien jugados”

IKEA celebra su 16.º aniversario en República Dominicana con el lanzamiento de la campaña “16 años bien jugados”, que se llevará a cabo del 2 al 15 de marzo en sus tiendas de Santo Domingo, Bávaro, Santiago y La Romana.

Durante dos semanas, la marca conmemorará este hito con ofertas especiales, actividades en tienda y dinámicas para sus clientes, reafirmando su compromiso de seguir acompañando a las familias dominicanas en cada etapa de sus vidas.

Inspirada en conceptos como la independencia, la restauración y los nuevos comienzos, la campaña toma el número 16 como símbolo de transformación.

Culturalmente, este número representa el cierre de un ciclo y el inicio de otro, una idea que conecta con lo que sucede cuando se renueva el hogar para adaptarlo a nuevas rutinas, dinámicas familiares y formas de habitar los espacios.

Este aniversario se inspira en una realidad profundamente local: en República Dominicana, el dominó no es solo un juego, sino un lenguaje cultural compartido que conecta generaciones y reúne a las personas en casa.

De la misma manera, la empresa ha construido su presencia en el país pieza por pieza, desarrollando una narrativa cercana que ha acompañado la evolución de los espacios del hogar dominicano durante los últimos 16 años.

“Después de 15 aniversarios, IKEA Dominicana alcanza un nuevo momento en su historia. Más que celebrar el paso del tiempo, la marca reconoce cómo ha formado parte del día a día en el hogar dominicano, entendiendo que el hogar se construye como el dominó: cada ficha cumple una función, cada jugada tiene una intención y cada elemento conecta con otro para crear un todo”, expresó Jorfin Mariano, responsable de marketing de la marca dominicana.

Como parte de esta celebración, IKEA Family se integra a la iniciativa como el club de lealtad gratuito de la marca, reflejando su compromiso de mantenerse cerca de sus clientes.

Del 2 al 15 de marzo, quienes realicen compras desde RD$5,000 en tienda física, web o telepedidos podrán participar para ganar uno de los 16 cheques de compra de RD$16,000.

Además, durante las dos semanas de aniversario, los clientes podrán disfrutar de ofertas especiales, entregas de bolsas personalizadas, globos conmemorativos, degustaciones festivas en el Bistró Sueco, la dinámica “Gira la ruleta y gana al instante”, música en el restaurante y un torneo de dominó en tienda, reforzando el concepto de “16 años bien jugados” como una celebración cercana, familiar y culturalmente conectada con el país.