Banreservas participará en 'Anato 2026'

Con una delegación institucional que será encabezada por el presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, quien estará acompañado por el vicepresidente ejecutivo senior de Negocios, Ysidro García, y la vicepresidente de Negocios Turísticos, Deyanira Pappaterra, el Banco de Reservas estará en la 45ª edición de la Vitrina Turística Anato.

El evento se celebrará desde mañana 25 al 27 de febrero en el recinto ferial Corferias, en Bogotá, Colombia.

Este equipo de alto nivel va con la firme convicción de fortalecer la captación de inversiones y promover oportunidades de financiamiento para nuevos desarrollos en República Dominicana.

Tanto es así que desarrollará una amplia agenda de reuniones estratégicas con inversionistas del sector turístico e inmobiliario.

Durante su participación en Anato 2026, la entidad sostendrá encuentros con desarrolladores hoteleros, fondos de inversión, promotores inmobiliarios turísticos, operadores internacionales y representantes de líneas aéreas, con el objetivo de presentar las facilidades de crédito, estructuración financiera y acompañamiento especializado que ofrece el banco para proyectos vinculados al turismo y bienes raíces de vocación turística.

Esta incluirá, además, varias reuniones oficiales con autoridades y empresarios colombianos, en procura de consolidar relaciones comerciales y explorar nuevas oportunidades de cooperación e inversión en el sector.

Asimismo, la delegación participará en eventos y actividades organizadas junto al Ministerio de Turismo, encabezado por el ministro David Collado, en los que se promoverán los principales atractivos del país ante tour operadores y actores clave de la industria, fortaleciendo la imagen de la República Dominicana como destino competitivo, diverso y en constante crecimiento.

“El turismo es uno de los pilares fundamentales de nuestra economía. En esta gestión continuaremos impulsando la visión del presidente de la República, Luis Abinader, de promover el turismo dominicano en todos los escenarios internacionales y, desde Banreservas, garantizar los financiamientos necesarios para desarrollar los distintos polos turísticos del país”, expresó Aguilera.