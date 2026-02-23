Presentan propuesta de helados gastronómicos, clásicos, sin azúcar, veganos y con alcohol

Un helado siempre es bien recibido. En reuniones familiares, salidas con parejas o amigos, incluso en el trabajo, es visto como una opción ideal para compartir. Sin embargo, innovaciones de sabores poco usuales o conocidos no se dan con frecuencia.

En ese sentido, el restaurante Il Cappuccino presenta la oferta de helados gastronómicos, clásicos, sin azúcar, veganos y con alcohol. Una combinación vista como una experiencia nueva para los degustadores bajo el nombre de “Mio Gelato”, línea de helados artesanales gastronómicos.

“La línea sin azúcar y vegana que estamos trabajando desde el 2010, hoy está lista para arrancar. Agregamos las pintas por la familia, y tenemos tres sabores. La línea vegana actualmente cuenta con dos sabores además de las frutas”, explica Claudio Paccagnella, propietario del restaurante.

“El resultado gustativo será estupendo, nada que envidiar al helado clásico. Hoy están disponibles supersabores, como chocolate, limón, avellana, pistacho, almendra, café y maní”, afirma Paccagnella.

Los componentes de la receta de esta innovadora propuesta son: eritritol (un polialcohol empleado principalmente como sustituto del azúcar), índice glicémico e insulínico a “0”, maltitol (un polialcohol o azúcar alcohol utilizado como edulcorante bajo en calorías y sustituto del azúcar) con impacto calórico muy bajo respecto al azúcar y sorbitol utilizado ampliamente como edulcorante de bajas calorías.

Los sabores disponibles son chocolate, limón, avellana, pistacho, almendra, café y maníFuente externa

También existen helados de tomate, de gorgonzola, de mantequilla y anchoas; risotto con crema de pistacho, tomates secos y helado al parmesano; al salmón, tártara de res con helado de aceite extra virgen; alcaparras y limón; bola de helado a la champaña con ostras; tortellini rellenos de auyama con helado de remolacha; helado al ron con chocolate y peperoncino picante.

“La gran novedad es que estamos experimentando con grandes resultados con la línea Naturally Sweet, una “BASE” común para las dos producciones, lo cual significa muchos más sabores sin azúcar, sin lactosa, sin gluten”, agrega Paccagnella.

Según el propietario del restaurante, con los helados gastronómicos “se abre un mundo nuevo. Una novedad absoluta en Italia que ahora está en RD, pero que es muy difícil de replicar. En lugares como Miami o Nueva York no ha llegado nada así todavía”.

“Para mí, restaurantero de mucho tiempo, ha sido toda una curiosidad estos helados gastronómicos, una emoción, una experiencia extraordinaria, única, nunca pensada. Increíble hasta dónde te puede llevar una simple bola de helado”, explica Claudio Paccagnella.