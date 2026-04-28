El gran refugio de la clase media

Llama la atención lo sucedido este fin de semana con la elección de una nueva junta directiva en el Club Deportivo Naco. Noten que la entidad se llama “Club Deportivo”, dando connotación de que su principal enfoque es el deporte.

Pero no es así, la realidad dice otra cosa. Actualmente, en el Naco se concentran 14 mil familias, imagino que el 99.9 por ciento procedentes de la clase media de Santo Domingo y pueblos más cercanos. Habrá algunos “riquitos”, pero son los menos.

¿Cuánta gente es 14 mil familias? Si usted quiere, multiplique eso por 3, por 4 o por 5, y obtendrá algún tipo de suma. Lo cierto es que, en forma simple, multiplique por 2 y tendrá un resumen de casi 30 mil personas rondando el club los 7 días de la semana (porque nunca cierra).

Porque el Naco se ha convertido en el principal refugio recreativo y social de esa clase media, igual que otros clubes como Los Prados, Paraíso y Arroyo Hondo, que ha estado dormido hace tiempo, pero que existe y funciona.

Hay mucha actividad deportiva y facilidades de canchas en varios deportes. En Naco, por ejemplo, hay varios restaurantes de precios controlados sin ITBIS, sport bar, pizzerías, cafeterías, y también añaden servicios de salón, spa, masajes, piscinas de adultos y de niños, tenis, tenis de mesa, artes marciales, canchas de basket, voleibol, dominó, billar y “mucho más”.

Estoy escribiendo esto ahora porque ya las elecciones pasaron, y así evito que me acusen de propagandista de la plancha ganadora, la que encabezó el inmortal del deporte dominicano Mario Álvarez, múltiple medallista de oro en tenis de mesa, y otros amigos, entre ellos Jorge Suncar, exbaloncestista.

Pero lo real es que ese club es tremendo centro social, y el edificio de 7 pisos de parqueo en fines de semana no es suficiente.

El grupo de Mario ganó con un 70 % y el otro 30 % quedó en manos del otro grupo, liderado por el señor Héctor Gaud. En un momento, hubo tensión el pasado viernes porque la candidatura de Mario fue objetada, pero los motivos fueron rechazados por la comisión electoral y no procede citarlos ahora.

De hecho, es bueno hacer un llamado a quienes desean asumir “el poder” en Naco y demás clubes, que hagan sus campañas en forma decente, y si van a hacer acusaciones, que tengan validez para que puedan salir bien. De hecho, en el Naco hay una historia reciente de denuncias de corrupción de anteriores directivos, pero hasta ahora no conozco ningún preso.

Y lean esto al final: ser socio de Naco cuesta pagar una cuota de 4 mil pesos mensuales, para los que tengan familia, y 2 mil para los solteros. Pero ingresar ahora no es fácil para los asalariados, pues están pidiendo 2 millones por ingreso (tal vez para frenar el crecimiento).

A Mario y sus amigos, mis felicitaciones. Al señor Gaud y su grupo, que se preparen para el 2028, que está bien cerca (entre ellos mi amigo Enrique García, exdirector de Migración, excónsul en Boston y parte del Ministerio de Relaciones Exteriores en Santo Domingo). OJO: el presidente de Naco ni ningún directivo tienen salarios. Todo es honorífico.

El Naco y demás clubes de la capital son la segunda casa para una gran clase de Santo Domingo. Porque los dueños del país tienen lo suyo en Herrera, es decir, el Santo Domingo Country Club.

NUEVO MANAGER: Los Filis de Filadelfia han sido un equipo de gran éxito desde el 2022, cuando al director de operaciones Dave Dombrowski se le ocurrió cancelar a Joe Girardi y nombrar al coach Rob Thomson. Ese mismo año, Thomson llevó al equipo a la Serie Mundial y en los dos siguientes hasta la Serie de Campeonato.

Ahora que el club empieza mal, con 9-19, proceden a cancelarlo, en una muestra de malagradecidos. ¿Por qué? Porque sus logros están muy recientes, y eso le da derecho a permanecer un poco más allí.

Tan solo el año pasado ganaron su división con 96-66, un magnífico récord.

EL NUEVO: Ahora entra a dirigir Don Mattingly, súper conocido, pues ha sido manager de los Dodgers y los Marlins de Miami. El año pasado estuvo de coach de la banca con Toronto y ayudó a llevarlos hasta la Serie Mundial.

¿Qué harán con Mattingly? ¿Será interino, lo dejarán todo el año o piensan proyectarlo a largo plazo? Los Filis todavía tienen tiempo de recuperar terreno este mismo año.

Dato: el joven se llama Preston Mattingly y figura como gerente general de los Filis, que tienen a Dombrowski como presidente de operaciones. Ahora, el hijo es jefe del padre…