El turismo interno se beneficia con nuevos blogs

Conocer adónde ir, qué hacer y qué encontrar en diferentes lugares de República Dominicana es asunto imprescindible para facilitar a quién, apostando por el país, se pregunta cómo trazar su ruta o por dónde empezar.

Con la apertura de nuevos blogs, muchas preguntas encuentran respuestas. Saber que hay quien primero camina por ti, para transmitirte sus experiencias y orientar tus pasos reconforta.

Recibo con beneplácito a una revista turística digital, que habrá de ser muy útil para muchos, empezando por mí. Se trata de KminosRD, que en su primera edición se marchó hasta Monte Plata y allí anduvo por calles de Bayaguana y en la provincia conoció saltos de agua. Felicitaciones a su directora, Deborah Suárez. Me apunto como lectora.

“Los tres mundos” de Santiago Posteguillo

Quien leyó “Roma soy yo” y “Maldita Roma”, dos fascinantes novelas históricas sobre Julio César, escritas por Santiago Posteguillo, tendrá en “Los tres mundos” el final de dicha serie.

Ya he leído cerca de 300 páginas, pero no resulta fácil, por su letra pequeña y su extraordinario grosor. Es que tiene más de mil páginas.

Gracias a un atril con tubo asentado sobre el piso y portalibros movible que me enviaron de regalo mi hija Carmen y mi yerno Guido es que puedo leerlo sin “derrengarme”. (Fue el regalo “adelantado” de mi hijo Alexis, por el día de San Valentín).

Entiendo que, lamentablemente, el último ejemplar que quedaba en Librería Cuesta ya se vendió. Era el mío, que lo había reservado. Por cierto, ¿venderán en el país atriles de ese tipo? Sería de gran ayuda para lectores en edad avanzada.

“La biblioteca de la niebla” por Kai Meyer

El primer libro que leí en este año 2026 fue “La biblioteca de la niebla”. El mundo de los libros, las librerías, los editores, las imprentas…, se mezcla con la historia de distintas épocas: el bibliotecario que huye de Rusia al inicio de la revolución y el descubrimiento años después de unas viejas maletas abandonadas en un hotel por exiliados rusos.

Y en medio de todo esto, un libro con un candado; y en una casa abandonada, una biblioteca cerrada a la que nadie ha entrado en décadas. En esta interesante narración “los libros se convierten en armas”.

“El espía”, por Jorge Díaz

El último libro que leí en el 2025 fue un apasionante thriller cuya trama se desarrolla en la primera mitad del siglo XX, en un tranquilo pueblo de España, donde un día aparece un hombre muerto, mutilado por perros.

¿Quién es en realidad ese individuo que después de haber vivido en el pueblo, donde la mayoría le rindió pleitesía, se había marchado por largo tiempo y de buenas a primeras, regresó y murió de tan despiadada manera? ¿Fue atacado por los perros o fue asesinado? ¿Merecía tal final? Yo tengo mi opinión. No sé si será la misma que la tuya.