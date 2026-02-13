‘5Kaminata’: cuando la pérdida se transforma en concienciación

En el año 2021, Raisa Acosta perdió a su hijo Manuel Antonio, quien sufrió un infarto al miocardio. Su madre recuerda que ese trágico domingo, él se levantó, desayunó y fue a caminar al mirador. Cuando regresó a casa tuvo el fatídico descalce en el baño de su casa.

Acosta cuenta que su hijo siempre mostró buena salud y hacía ejercicio. En su juventud fue campeón de natación y futbolista. Sin embargo, aclara que quizás su muerte se pudo haber evitado con una evaluación de salud que revelara su condición.

Es por eso que ha decidido transformar el dolor por la perdida de su hijo en concienciación, a través de la caminata ‘5Kaminata’, que se realiza desde el fallecimiento de su hijo en el Mirador Sur.

En su quinta edición, la iniciativa que continúa promoviendo la salud y el cuidado en adultos jóvenes, se realizará el próximo 21 de febrero en el mencionado parque a partir de las 8:00 de la mañana, en el kilómetro cinco.

“Lo que estamos buscando es que, de manera preventiva, el adulto joven se cuide. Que el hecho de que tú te veas aparentemente bien, no quiere decir que tú estés bien”, explica Acosta, quien es dermatóloga de profesión.

Raisa Acosta, creadora de esta caminataLeonel Matos

Tan comprometida está con esta labor, que no importó que la fecha pautada para la entrevista fuese precisamente el día de su cumpleaños. Ella sacó tiempo porque está consciente de que la caminata es una forma de honrar la memoria de su hijo.

“Con esto, nosotros hemos querido darle un propósito a la partida de nuestro hijo que siga hablando aun cuando no está”, comenta la madre acompañada de su esposo Manuel Antonio Madera Iglesias, quien también participa activamente en esta iniciativa. De hecho, fue suya la idea de que en la camiseta usada para la caminata debajo de la imagen de su hijo se colocara la fecha de nacimiento y para la de su fallecimiento se utiliza un signo de infinito, como símbolo de que nunca morirá en la memoria de sus seres queridos.

Manuel Antonio Madera Iglesias y Raisa AcostaLeonel Matos

Una obra de compromiso

El dinero que se recauda por la venta de las camisetas y donaciones se dona a la Fundación Instituto del Corazón Inc. Dr. Ángel S. Chan Aquino. Además, durante la actividad se rifan estudios cardiovasculares, estudios de sangre y otras consultas que promueven el cuidado del adulto sano.

“Nuestro hijo nunca se hizo una evaluación cardiovascular para ver cómo estaba… En una familia de médicos, entonces, abogamos también por eso”, reflexiona Acosta sobre la experiencia que vivió y que hoy decide transformar en concienciación para que otros no pasen por su mismo dolor.

Manuel Antonio Madera, quien falleció de un infarto al miocardio en 2021Fuente externa

Su hijo Manuel Antonio era abogado penalista y dejó dos hijos que al momento de su muerte tenían cuatro y ocho años. Su madre cuenta que tanto en su trabajo como en su hogar, era un ser humano ejemplar.

Manuel Antonio junto a uno de sus hijosFuente externa

En cuanto a la participación de los jóvenes en esta caminata, Acosta lamenta que no sean lo suficiente todavía, aunque admite que crece con los años.

“Nos acompañan sus compañeros, que es gente de su edad. Nos acompañan los amigos que tienen hijos. Tengo una amiga que motiva a sus estudiantes universitarios que tiene en sus clases, pero ahora queremos incursionar en otras cosas. Queremos motivar a los jóvenes, aparte de la caminata a una carrera”, comenta Acosta.

Mensaje para la juventud

Raisa Acosta tiene claro que la juventud no siempre piensa en la muerte como algo cercano, pero sí es consciente de que se aprovechan de su vigorosidad para ocuparse en muchas cosas. Ante esto, ella recomienda a esta población: “Hacer una cosa a la vez”, así como también hacer dieta, ejercicio e ir a médicos adecuados.