Vietnam: ¡Un destino que está de moda!

Vietnam es de esos destinos que tiene mucho que contar. Es dueño de atractivos naturales, históricos, religiosos, pero también, de una historia sociopolítica que todo visitante extranjero, debe conocer.

Es un país del Sureste Asiático, en el mar del Sur de China que tiene la característica de que posee hermosas playas, pagodas budistas y ciudades desbordantes que enamora al turista que llega.

Es común que los visitantes comiencen su tour en Hanoi, que es su capital, y uno de los destinos más completos de Vietnam. Aquí puedes encontrar desde antiguas y tradicionales calles hasta un moderno dinamismo, una gastronomía deliciosa, y numerosos monumentos históricos y religiosos.

La calle del tren

El barrio de los cafés, a lo largo de las vías del tren, en la capital de Vietnam, ha atraído a un gran número de turistas extranjeros. Es un lugar donde los trenes pasan muy cerca de los hogares locales. Verlos pasar a tan corta distancia genera entusiasmo en muchos turistas.

Si quieres conocer su historia política y social, cuenta con el Mausoleo de Ho Chi Minh. Es el lugar donde descansa el cuerpo embalsamado del líder comunista, Ho Ch. Y si de religión se trata, puedes visitar la Pagoda Tran Quoc, que dicen que fue construida en el siglo VI, convirtiéndose así en el templo más antiguo del país. Cerca de la pagoda está el templo Quan Thanh, otro lugar bonito que puedes añadir a tu visita.

Bahía de Halong, la gran sorpresa

IslotesSalvador Bautista

Un lugar que desde que lo ves te enamoras de él, es Bahía de Halong. Está situada en el norte de Vietnam, ha sido declarada Patrimonio de la Unesco, gracias a su extraordinaria belleza. Este espectacular paisaje marino se compone de más de 1,600 islas e islotes kársticos cubiertos de exuberante vegetación que emerge de las aguas esmeralda del Golfo de Tonkin. La mejor manera de explotarla es haciendo un crucero de uno o dos días.

La mano de Dios y otros milagros

“Puente Dorado”Fuente externa

Ubicado en lo alto de las montañas de Ba Na, cerca de la ciudad de Da Nang, en Vietnam, su estructura única y su deslumbrante diseño lo han elevado rápidamente a la fama mundial, ganándose el apodo de las “Manos de Dios” y convirtiéndose en un ícono del lugar.

Cau Vang o el “Puente Dorado”, en las colinas de Ba Na, Vietnam, ha atraído a multitud de turistas. El puente fue diseñado para evocar la imagen de las “manos gigantes de los dioses, extrayendo una franja de oro de la tierra”.

Para visitar este lugar debes llegar en un teleférico y explorar el Puente Dorado (Cau Vang), así como el Pueblo Francés, que es una recreación de un pueblo de Francia, con toques europeos, un museo de cera, el cual alberga figuras de cera de celebridades mundiales y el Jardín d’Amour: Un jardín de flores de estilo francés.

La ciudad más bonita

Este es Hoi An. Sus calles son un verdadero espectáculo. Cientos de farolillos por doquier, templos maravillosos, tiendas de sombreros típicos vietnamitas, cafés, tiendas textiles donde te diseñan ropa a tu medida y en pocas horas, en fin, es un mundo de sorpresas.

Un paseo en barquita por el río Thu BonSalvador Bautista

Un paseo en barquita por el río Thu Bon son sólo algunas de las cosas que ver y hacer en Hoi An, situada en el centro del país, en la provincia de Quang Nam. Es una ciudad costera, conocida en el siglo I como Lam Ap Pho (Ciudad de Champa), que llegó a ser uno de los mayores puertos comerciales del sureste asiático durante los siglos XVI y XVII. Su legado histórico y arquitectónico hizo que la Unesco la nombrara como Patrimonio de la Humanidad.

Dentro de sus atractivos están:

El Puente Japonés, ícono de la ciudad; Casa Antigua de Tan Ky, casas antiguas mejor conservadas de la ciudad, salones de Asambleas Chinas conocidos como el Phuc Kien o el de Quang Dong, que son dos ejemplos de la fuerte influencia china en la ciudad, y el Museo de la cultura Sa Huynh, donde conoces más de su historia, entre otros.

Los Túneles de Cu Chi (Ciudad Ho Chi Minh)

Estos son los más emblemáticos de Vietnam. Se encuentra a unos 70 kilómetros al noroeste de Ciudad Ho Chi Minh. Los túneles desempeñaron un papel crucial durante la guerra, incluso sirviendo como base de operaciones para la ofensiva del Tet. Fue uno de los lugares más asediados durante la ocupación francesa y más atacados y bombardeados durante la guerra norteamericana en el sur de Vietnam, en el siglo pasado.