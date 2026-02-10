¿Buscas un regalo para el día del amor y la amistad?

Este sábado 14 es el día de San Valentín, la fecha dedicada a celebrar el amor y la amistad. ¿Qué te parece cambiar esta vez la tónica de las románticas flores o los exquisitos chocolates para regalar algo completamente distinto?

Piensa, por ejemplo, en una cangurera que permite desenvolverse mejor a quien, con ropa informal, le gusta caminar. Fíjate bien en el espacio que tiene, pues hay distintos estilos, y elige el modelo en el que quepan con facilidad el celular, las llaves, el dinero y las tarjetas. Ah… y el pintalabios, si es mujer.

Un “sac” de tela impermeable en bandolera

Otro regalo que una persona “andariega” mucho te agradecerá es ese tipo de cartera, que no es en sí cartera, ni bolso, ni tampoco saco, aunque la palabra “sac” aparezca en el sello identificativo de algunas marcas.

Me refiero a esa cartera con varios compartimentos, elaborada generalmente en tela impermeable para colgar cruzada sobre el pecho, en bandolera. Deja brazos y manos libres, y puede guardar en ella diversos artículos sin que a uno le pesen.

¿Le gustan las interioridades de la política y la empresa?

Si quieres regalar un libro en el cual las interioridades de la política a partir del tiranicidio y el mundo empresarial, incluso algunos de sus entresijos, se describen de manera personal y amena, intercalando consejos para los emprendedores, anécdotas y detalles autobiográficos, el regalo ideal es el libro “Bulle”, de la autoría de Manuel Enrique Tavares Sánchez (Ique).

Su tercera edición fue en el 2021 y en ese entonces lo vendían en Cuesta Libros. Escrito en forma sencilla, poco menos que hablando de tú a tú, conecta con el lector desde la primera hasta la última línea, aún con quien no se interesa demasiado en política y economía, pues hay muchos datos que a cualquier ciudadano le vale la pena conocer.

¿Arte, decoración o arquitectura?

Hace unas semanas pasé por Casa Cuesta, en el CCN, y allí vi un rincón dedicado a libros que cubrían tres temas: arte, decoración y arquitectura. En su mayoría coincidían en ser una presentación de lujo. Date la vuelta por el lugar a ver si encuentras el que pueda ser el mejor regalo para quien se interesa por estos temas.

“La viuda”, por John Grishman

A sabiendas de que John Grishman, “el maestro del thriller legal”, es uno de mis autores favoritos Montserrat Prats compró y me prestó su última obra: “La viuda”.

Es una novela “llena de tensión” en la cual el abogado de una viuda, que acude a su despacho para que le redacte un nuevo testamento, termina siendo acusado de su muerte cuando ella fallece tras un accidente de auto. “Esta vez el veredicto no es el final”. La contundente frase aparece en la portada.