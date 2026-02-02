Richard Hernández: “Llegué a trabajar en casas de familia para comprar mis cosas”

Si lee el nombre de Elvin Richard Hernández, tal vez usted no lo relacione con uno de los periodistas de espectáculos más exitosos y mejor informados del momento. Pero si se menciona la palabra mágica ‘Lindurita’, de seguro que sabe de quién se trata.

Él no siempre fue ese muchacho bien puesto, que anda de punta en blanco, que le da a los “hierros” en el gimnasio o que aparenta ser una persona implacable.

Richard Hernández es de los que no se rinden. Tuvo que derribar muchas barreras para lograr el puesto que hoy ostenta en medios de comunicación.

“Vengo de recibir muchos 'no' en mi vida, pero eso no me ha detenido en nada”. Contra viento y marea lucha siempre para conseguir lo que busca. Eso sí, lo hace sin perder su esencia y mucho menos, los valores aprendidos en el seno de su humilde familia.

El joven que vino a la capital en el año 2006, llegó con un equipaje lleno de sueños empacados al vacío para que pudieran caber. En su natal Manzanillo dejó lágrimas, su almohada repleta de secretos, así como muchas vivencias unas tristes, otras nostálgicas, pero que igual, estarán por siempre en su corazón. Dejar a su madre y a su familia tocaba sus fibras más sensibles, pero nada de eso lo hizo voltear la mirada.

Richard HernándezFuente externa

Hay que entenderlo. Lo que buscaba no estaba en el pueblo que, políticamente se llama Pepillo Salcedo (en honor al primer presidente después de la Restauración 1863: José Antonio “Pepillo” Salcedo).

Desde que cursaba la secundaria sabía que para superarse debía dar el salto. Ya había practicado un poco al respecto. “Desde que tenía vacaciones cuando estaba cursando el bachillerato, venía a la capital a trabajar en casas de familia. Yo era como la ‘trabajadora’. Con lo que me ganaba compraba mis cosas para los estudios”. Su familia quería cubrir esas necesidades, pero su realidad, era otra.

No le avergüenza su historia

“Vengo de una familia humilde con muchas carencias, con muchas situaciones económicas. En ocasiones ni para recortarme el pelo había, lo que generaba mucho ‘bullying’ en la escuela. Así que no me quedaba de otra que venir para conseguir un dinerito y comprarme todas mis cosas para estudiar porque sabía que de no ser así, no las iba a tener, no porque mi mamá quisiera, sino porque no se podía y, al ser el mayor, con más conciencia, lo entendía perfectamente”.

Richard Hernández junto a su familiaFuente externa

Richard tiene seis hermanos por parte de su madre Yazmin del Rosario Hernández y, por parte de padre, tiene cuatro hermanas. El día del funeral de su papá Juan Bautista Cueva, conoció a una de ellas.

Escucharlo hablar con tanta seguridad y sin dejo de avergonzarse por su historia de carencias y batallas, llevó a la pregunta: ¿Por qué se puede decir que eres una persona que no se rinde? No tardó en responder: “Porque no conozco límites, porque no acepto un 'no' por excusas, porque siempre quiero aprender, quiero conseguir y quiero ser mejor, porque me reto a mí mismo, porque quiero demostrar que sí se puede”. Lo expresa dejando claro que no conoce lo que es tirar la toalla.

“Hoy miro por encima del hombro todo lo que me impedía superarme”



En su natal Manzanillo, que debe decirse, es de lo que más le gusta hablar a Richard Hernández, él fue creando la estructura perfecta para salir adelante. El ‘bullying’ que le hacían por su inclinación sexual y por sus carencias no lo hicieron rendirse.

Mientras más pruebas se le presentaban, más fuerzas sacaba para enfrentarlas. No lo hizo a “los puños”, tampoco con palabras. Lo hizo con hechos. Terminó su bachillerato y, vino a estudiar Comunicación Social, mención Periodismo, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en donde también cursa su maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas.

Richard Hernández en su graduaciónFuente externa

Se ha capacitado a través de diplomados, cursos, talleres y todo lo que le sume a su carrera. Además, es locutor y comunnity manager.

Hace un buen tiempo que ya los sueños de este profesional que no se rinde, no son el salir adelante. Son el seguir creciendo y ser la voz de quienes, como él han tenido que vencer muchos obstáculos para poder llegar a su meta.

“Hoy trato de aportar para que vivamos en una sociedad donde todos seamos iguales, tengamos derecho a superarnos y a ayudar”. Lo expresa con la sinceridad que lo caracteriza,

Richard Hernández trabaja en varios medios de comunicaciónFuente externa

Ahora tiene sueños diferentes a los que tenía hace 20 años atrás cuando se preparaba para venir a construir su futuro. “Sí, hoy quiero continuar desarrollando una historia de superación, seguir siendo un ejemplo para mi familia y mi comunidad; continuar ayudando a esos que me han tocado la puerta con simplezas y, que siempre con buen rostro y con muchos ánimos, ayudo”. La solidaridad con el pueblo que lo vio nacer, es su bandera.

“También me gustaría ser profesor universitario, trabajar en un periódico, ser analista de temas políticos, emprender con un negocio, y tener una vida modesta, sin excentricidades, ni riquezas. Sólo con lo que un ser humano necesita”. Tratar de ser feliz y no envidiar a nadie, es un aspecto en el que siempre trabaja.

Ahora mismo, lo que a este joven luchador lo llena, es el tener una historia que le muestre a las nuevas generaciones, que si él llegó, también ellos pueden, “que sólo es enfoque, educarse, continuar por el camino indicado y no hacerle daño a nadie”.

Está convencido de que valió la pena todo lo que ha pasado, porque “hoy miro por encima de mi hombro y veo cómo el tiempo pasó, y los resultados que me ha dejado a su paso”. Reflexiona.

¿En algún momento quisiste tirar la toalla?

HernándezInstagram

Ante esta pregunta, no tardó en traer a colación una experiencia de decepción y de angustia. “Una sola vez. Para el año 2010, estuve a punto de rendirme. Vivía con unas amigas, y mi aporte ahí era realizar todos los quehaceres del hogar e incluso, cuidar a los niños. Un día, llegando a las 10:00 de la noche de la universidad, encontré todas mis cosas recogidas para que me fuera de la casa”. Eso no fue lo que le atormentó. El problema era que sólo tenía 15 pesos en su cartera.

“No tenía celular y no sabía a quién llamar ni para dónde ir a esa hora de la noche. Fue un momento difícil, nunca se lo conté a mi mamá hasta que hice de tripas corazón. Unas semanas más tarde, me mudé a un hotel que convirtieron en pensión en la avenida Charles de Gaulle con autopista San Isidro, donde había de todo. Esa fue una de las cosas más difíciles. Llegué a pedir pasaje a gente que no conocía en la universidad”. Pasó hambre y otras situaciones, pero tenía claro que para lograr sus sueños, tenía que ser así.

A DESTACAR

Detrás de esa fortaleza que le ha impedido a Richard rendirse hay una guerrera: “Mi mamá biológica, mi heroína, la que me inculcó la tolerancia, poner buena cara a los momentos más difíciles, a no derrumbarme, a creer en mí y a ser bondadoso, generoso, empático...”. Con su padre no tuvo la mejor relación, pero sus abuelos, Manuel Hernández y Rosaura Brito, así como sus tías y toda su familia cubrieron esos baches emocionales permitiéndole a este protagonista, lograr sus sueños.

Aspecto laboral

Richard Hernández es cronista de espectáculos para varias plataformas digitales: LC Network (Luinny Corporán) y Adonis TV Show, donde habla de temas de farándula. Desde hace tres años y medio, dirige el Departamento de Comunicaciones del Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (CCDF). Además, maneja las relaciones públicas de varios artistas y figuras.