Luz Betania Antigua: “La vida siempre merece ser vivida, incluso después del dolor más profundo”

“Yo he vuelto a vivir. He vuelto a disfrutar la vida. He vuelto a bailar, a viajar, a reír. He vuelto a compartir con mis hijas, con mi familia política, la familia de mi hija, con mi yerno y con mi nieto…”. Con la alegría que puede decirse algo tan maravilloso, Luz Betania Antigua Mena deja saber a los lectores de LISTÍN DIARIO que aunque se ha visto tocando fondo en muchas ocasiones, no se ha rendido.

Esta mujer que ha atravesado por el dolor de perder a un hijo, que fue víctima de violencia de género y que se vio obligada a luchar para salir adelante puede ser el ejemplo perfecto para quienes se dejan vencer en el primer enfrentamiento con la vida.

A Luz Betania le ha costado reponerse en cada caída, pero se levanta y sigue batallando. Durante su matrimonio vivió momentos de tristeza por el maltrato sufrido. Un día se empoderó y entendió que esa no era la vida que merecía.

Luz Betania Antigua Mena fue víctima de violencia de género, luego se divorció, y para colmo, perdió un hijoFuente externa

Era demasiado mujer como para no tener la entereza de tomar la decisión de acabar con esa tortura y propiciar paz a su familia. “Me divorcié hace más de 25 años y, desde entonces, como madre soltera, me dediqué a trabajar por mis hijos Luz Harisma, Alanna y Alan Cabrera”. Le costó salir adelante.

Proyectos fallidos, lágrimas, desvelos y puertas que se cerraban no la detuvieron en su afán por sacar a flote a los suyos en un ambiente de paz. “De verdad, sin ningún dejo de falsa modestia, puedo decir que soy una mujer que no se rinde. Me ha tocado vivir en una lucha constante. Sí, he caído, me he sentido derrotada muchas veces, pero siempre vuelvo a levantarme y sigo adelante”. Eso responde al preguntársele por qué podría decirse que es una mujer que no se rinde.

Del duelo a la resiliencia

Perder a su hijo Alan, sin duda ha sido la estacada más fuerte que ha recibido de la vida. “Él vive eternamente en mi corazón y en mi propósito”. No hay duda de ello. En su honor creó la Fundación Alan Cabrera, Un pedacito de Cielo.

Fundación Alan Cabrera, Un pedacito de CieloFuente externa

Se trata de una organización dedicada a la prevención del suicidio y al apoyo a la salud mental, “que nace desde una experiencia profundamente personal y se ha convertido en una causa de vida”. Luz Betania no abunda sobre la muerte de su hijo, pero sus palabras dejan claro que es la caída más difícil de la que se ha levantado.

“Siento profundamente que antes de irme de este mundo tengo algo importante que cumplir. No es casualidad que a una sola persona le haya tocado vivir tantas experiencias difíciles”. No le pide explicaciones a Dios. Al contrario, le agradece que la ayude a no rendirse y a mantenerse de pie. “Porque, al final, la vida siempre merece ser vivida, incluso después del dolor más profundo”.

“Mi primera batalla fue la enfermedad de mi madre cuando yo apenas era una niña”

A veces las pruebas y experiencias que llevan a una persona a batallar en la vida, comienzan a temprana edad. Luz Betania Antigua Mena está entre quienes tuvieron que ser “grandes” antes de tiempo.

“Tuve una niñez compleja, marcada por la enfermedad de mi madre. No es fácil cuando te toca ver a tu mamá enfrentando problemas de salud sin tú poder hacer nada ni ella por ti”. Lo recuerda con nostalgia la mujer que nació en Santo Domingo Este, en el seno de una familia humilde, proveniente de San Francisco de Macorís.

Luz Betania Antigua Mena se dedica a la importación de distintos tipos de insumos, principalmente de tecnología y materiales eléctricosFuente externa

Su padre fue empleado de la antigua Corporación Dominica de Electricidad, (CDE). Lo hizo durante varios años. Fue su único trabajo. Su madre fue ama de casa, con todo y sus problemas de salud, se dedicaba a la familia. Tiene dos hermanos.

Desde hace más de 30 años reside en Santo Domingo, Distrito Nacional, donde ha aprendido que hay que hacerse y levantarse cuantas veces sea necesario. ¿Qué a veces faltan las fuerzas para hacerlo? Luz Betania lo sabe, pero no da su brazo a torcer. Con fe, siempre pone en marcha un plan B,C,D… el que sea necesario para no rendirse.

Vida laboral

Cuando se divorció, no tenía experiencia en la “vida laboral tradicional”, como la llama. Pero no se detuvo. “Aun así, logré sacar adelante a mis hijos y brindarles una educación privilegiada. Mi único empleo formal fue en Baninter. Después de eso construí, con esfuerzo, la pequeña empresa que hoy mantengo”. Lo ha hecho con sus altas y sus bajas.

“Tengo 25 años siendo emprendedora, como hoy se le llama. Dirijo una pequeña empresa de servicios, en la que mayormente vendo al Estado dominicano. No me ha ido como a muchos otros, que cuentan con grandes conexiones, pero he trabajado de manera constante y honesta”. Eso la enorgullece. Se dedica a la importación de distintos tipos de insumos, principalmente de tecnología y materiales eléctricos.

Fuerza divina

Luz Betania Antigua Mena ha vencido y echado hacia delante con un negocio propio y una fundaciónFuente externa

Luz Betania no niega que: “Muchas veces he querido rendirme, porque faltan las fuerzas y porque el cansancio es real. Sin embargo, hay algo que sólo puedo describir como divino, que vuelve y me levanta, me da la fuerza necesaria y me impulsa a seguir adelante”. Quiere que otras mujeres, en especial las que han sido víctima de violencia de género y madres solteras, no se rindan, que sepan que siempre es posible lograr salir adelante.

Pese a todo lo que ha pasado, esta mujer a la que la partida de su hijo, la dejó destruida, ha vuelto a disfrutar la vida de una manera distinta.

“Siendo más consciente, más agradecida, más aventurera. He entendido que en cualquier momento nos vamos de aquí, y que lo verdaderamente importante es vivir cada instante, valorar cada momento y disfrutarlo junto a las personas que amamos y que forman parte de nuestro entorno”. También disfruta la vida ayudando a los demás a través de la Fundación Alan Cabrera.