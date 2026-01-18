Redes sociales: presente y futuro

Con más de 5,560 millones de usuarios activos, las redes sociales se consolidan como un fenómeno global que influye en la comunicación y el consumo, con una rápida evolución impulsada por nuevas tendencias y tecnologías... Y, también, llegan las primeras prohibiciones para su uso en algunos países.

Un 67,5% de la población mundial utiliza las redes sociales. Son datos del estudio ‘Digital 2025: Global Overview Report’, que demuestran que, en 2025, las redes sociales han formado parte inseparable del día a día para muchísimas personas.

No obstante, dado que los que más las usan son los jóvenes, las preocupaciones por su uso y las consecuencias negativas, algunos países han tomado medidas. En Australia ha entrado en vigor la prohibición de creación de cuentas a menores de 16 años. Francia, a su vez, ha presentado un proyecto de ley para restringir su uso a menores de 15.

“¿Qué es lo peor que puede pasar aquí al retrasar el acceso de los niños a las redes sociales?”. Peter Malinauskas, primer ministro de Australia del sur lanzaba esta pregunta en la CNN. Las consecuencias de la prohibición están por ver, pero, de momento, ya es oficial.

Guerra de plataformas: la era del vídeo corto.

Sin embargo, prohibidas o no, ¿qué RRSS se utilizan más? Al parecer, el panorama, en constante cambio, ha dado un giro de 180º en los últimos años. O al menos eso es lo que se deduce del ‘Estudio de Redes Sociales 2025’ de Metricool, basado en 1 millón de cuentas y 21 millones de publicaciones.

Por ejemplo, aunque Facebook sigue siendo la red más utilizada, con más de 3,000 millones de usuarios mensuales, ha sufrido una notoria caída en otras métricas clave, como el alcance orgánico y el “engagement” (cuanto enganchan las publicaciones).

Sin embargo, la otra red de Meta, Instagram, se ha consolidado como una de las plataformas de mayor crecimiento para las marcas. Renovarse o morir, ese es el lema, y la plataforma que empezó como un rincón para amantes de la fotografía ha logrado resucitar su muro gracias a los carruseles a la vez que apuesta por los vídeos cortos o “reels”.

A su vez, TikTok sigue dominando en el formato corto vertical, lo que la hace ideal para las marcas y creadores que buscan visibilidad rápida y viralidad. Es la favorita de los jóvenes: mientras que más de la mitad de los usuarios de redes sociales tienen cuenta en Tiktok, el porcentaje sube al 82% en el caso de la “generación Z”.

Además, gracias a funciones como TikTok Shop, que permite descubrir y comprar productos sin salir de la aplicación, ha generado $17.5 mil millones en ventas de comercio electrónico en 2024.

Mientras tanto, YouTube se ha convertido en la plataforma todoterreno con cerca de 2.5 mil millones de usuarios en todo el mundo. En cuestión de vídeos largos horizontales mantienen el liderazgo, mientras que los “shorts” compiten por los verticales cortos.

En cuanto a X, antes conocida como Twitter, se mantiene gracias a la longevidad de su base de usuarios, con 611 millones de cuentas activas mensualmente a nivel mundial, según Puro Marketing.

Pero ¿hacia dónde se dirigen las redes sociales y qué prima en ellas por el momento? De estas estadísticas se deduce que el formato estrella en redes sociales es el vídeo corto (Tiktok, Youtube Shorts e Instagram Reels). De hecho, según Puro Marketing, el 80 % de los consumidores expresaron su preferencia por este tipo de contenido.

Del presente consumista al futuro con la IA.

Con la inteligencia artificial de la mano y las tiendas integradas como alternativa a los comercios tradicionales, las redes sociales van ahora más allá de lo social e informativo: son, para muchos, una herramienta más del día a día.EFE/Alberto Estévez

La inteligencia artificial generativa ha irrumpido con fuerza en las redes sociales: Meta, LinkedIn, TikTok y X ya ofrecen herramientas con IA integrada. Los usuarios las utilizan para todo tipo de actividades: desde crear guiones o diseñar publicaciones hasta generar respuestas y descripciones automatizadas o traducir los contenidos.

“Antes yo estaba limitada a que mis contenidos llegasen a la comunidad hispanohablante, pero ahora mis ‘reels’ no solo se subtitulan automáticamente al inglés o al portugués, sino que la voz también se dobla por IA automáticamente”, explica a Efe Ada, una joven creadora de contenidos.

Porque estas plataformas, en constante transformación, han dejado de ser únicamente canales de comunicación para convertirse en espacios no solo de información si no son de influencia (y de ahí, los “influencers”) decisiva en temas de consumo, política y cultura.

De acuerdo con Markiverse, el 78% de los consumidores afirma que la presencia social de una marca en redes influye de manera directa en sus intenciones de compra. Y es que todo apunta a que, en el futuro, al igual que con Tiktok Shop, estas herramientas se convertirán en “marketplaces”.

“Mientras que las opciones antaño eran links de afiliados que te llevaban fuera de la red, ahora puedes vincular directamente el producto que estás promocionando a la propia tienda dentro de la app de Tiktok”, señala Ada.

Pero, además, más allá del consumismo y lo “mainstream”, las comunidades de “nicho” están ganando relevancia, al permitir a los usuarios conectar con personas con las que comparten interés a través de formatos como los canales de difusión en Instagram o los grupos privados.

“Yo, por ejemplo, creo contenidos sobre películas de terror, muchas veces de cine independiente, y en mi canal de difusión puedo compartir de manera más directa mis recomendaciones con los usuarios más fieles”, dice Ada.

Así pues, con la inteligencia artificial de la mano y las tiendas integradas como alternativa a los comercios tradicionales, las redes sociales van ahora más allá de lo social e informativo: son, para muchos, una herramienta más del día a día. Sin embargo, su uso abusivo y la influencia que pueden tener en los menores ya ha tenido su respuesta en forma de prohibiciones. El futuro, por tanto, es incierto… Pero las redes siguen tejiéndose.