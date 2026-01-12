Presentan programa de proyección y posicionamiento de marca personal

Con el objetivo de potenciar la proyección, el escalamiento y el posicionamiento estratégico de la marca personal, fue lanzado al mercado dominicano el Premium Personal System, un innovador programa diseñado para transformar la imagen pública de mujeres líderes, artistas y profesionales.

La iniciativa es liderada por Julissa Rumaldo Natera, directora fundadora de Natera Luxury Network, firma que desde 2020 se ha consolidado como referente en la gestión y proyección de talentos en los ámbitos del cine, la moda, la belleza y el mercado de lujo.

Con más de 30 años de trayectoria, Natera ha puesto al servicio de este programa su experiencia, conocimientos y una sólida red de relaciones internacionales.

El lanzamiento se realizó en un ambiente exclusivo, con la presencia de invitadas especiales, marcando la presentación oficial de este sistema dirigido a artistas y actrices emergentes, mujeres que desean renovar su imagen pública, así como profesionales y empresarias interesadas en comunicar un mensaje sólido y convertirse en referentes de sus respectivos sectores.

El Premium Personal System se desarrolla a través del Programa 3P: Preparación, Proyección y Posicionamiento, una metodología que permite diseñar estrategias integrales de imagen pública.

A partir de un análisis exhaustivo del perfil profesional de cada participante, el programa identifica habilidades clave, define una narrativa coherente y ejecuta un plan de medios y visibilidad orientado a posicionar tanto a la persona como a su negocio, estilo de vida y visión.

Con una duración de 90 días garantizados, el sistema cuenta con un equipo multidisciplinario de expertos en imagen pública, colorimetría, marketing digital, oratoria, proyección de voz, psicología, estilismo, dirección de medios, protocolo, inserción social y producción de eventos, entre otras áreas especializadas.

El evento contó con la colaboración de diversas marcas y aliados estratégicos, consolidando una experiencia alineada con los valores de excelencia y proyección que define este nuevo programa.