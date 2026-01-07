Playa Esmeralda: el nuevo imán turístico que está transformando Miches desde adentro

Desde hace alrededor de cinco años, el municipio de Miches, en la provincia El Seibo, era un discreto destino turístico. Su playa Esmeralda, nombre puesto por el color verde vibrante que atrapa conjuntamente a los paisajes que emana el cielo, ha permitido que el ojo de inversión local y extranjera se haga presente con la construcción de lujosos complejos hoteleros.

De acuerdo a Bryan de Jesús López, representante del Grupo Hyatt, empresa que ha apostado por la zona con el desarrollo de Dreams y Secrets Playa Esmeralda, un resort que une dos hoteles: uno para familias y otro para parejas, la dinamización de la economía es tan visible que antes las tiendas de la zona solo permitían dinero en efectivo y había un cajero para todo el municipio, situación que ha ido cambiando con la entrada de los complejos turísticos.

Dreams y Secrets Playa Esmeralda, un resort que une dos hotelesFuente externa

Reporteros de LISTÍN DIARIO fueron invitados a conocer este hotel que cuenta con 1,000 habitaciones, 500 en el Dreams y 500 en Secrets, ha contratado hasta el momento, aunque la meta es 1,800, a unas 1,350 personas; 200 de ellas del mismo municipio de Miches y unas 160 de la provincia El Seibo. Estos jóvenes han sido preparados por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y personal del grupo hotelero, para desempeñar los diferentes puestos.

Dentro de las novedades que ofrece este nuevo complejo hotelero, puesto en funcionamiento en septiembre de este año, están siete piscinas, parques acuáticos, kids club, área para adolescente, gimnasio de nivel internacional, cancha de tenis y de básquet; paseo en bicicleta; actividades diarias como yoga, pilates, kayak y snorkel; 1,500 m² de espacio para convenciones, con capacidad para 1,000 personas y 16 restaurantes.

Uno de los parques acuáticos disponibles en el hotelFuente externa

Por primera vez, la cadena, con 17 hoteles en el país, ha incorporado dos restaurantes dominicanos dentro de un mismo proyecto. “Doña Altagracia”, con platos contemporáneos, como las croquetas de sancocho y “1844”, un restaurante más tradicional, donde los visitantes pueden disfrutar de platos como la bandera dominicana. Sumado a esto, en el área de buffet los turistas también pueden saborear recetas nacionales e internacionales.

Aunque no se siente la diferencia de estar en un hotel y otro, al observar con determinación, notas que unos marcos de madera permiten distinguir qué áreas son familiares y cuáles solo para parejas.

El hotel también ha apostado por actividades dinámicas en áreas compartidas que permite que los turistas, además de disfrutar de ellas, acceder a las comidas desde las piscinas.

Este destino apunta a seguir conquistando mercados como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Argentina, Chile, Brasil, Colombia y demás países con bodas y congresos médicos se como segmentos estratégicos.

Preferred Club: un hotel dentro del hotel

El complejo ofrece la experiencia del Preferred Club, una categoría que brinda: Check-in y check-out privados, mayordomo, restaurante exclusivo para desayuno, almuerzo y cena; piscina privada con bar seco y bar húmedo; licores premium y superpremium, incluyendo vodka y whisky; servicio de comida, “todo bajo el concepto de Unlimited Luxury, donde el huésped solo deben preocuparse por disfrutar y sentir que realmente están de vacaciones”.

El complejo cuenta con 16 restaurantesFuente externa

Tours

Sumado a esto, los turistas que quieran conocer la zona, puede optar por un tour donde podrán disfrutar de la ruta del cacao, que les permite conocer de todo el proceso que conlleva hacer chocolate, además de una granja agrícola, que muestra la variedad de frutas, vegetales y ganado de la zona.

Hasta el momento no se ofrece un recorrido por Montaña Redonda, ya que la misma no cuenta con seguros nacionales e internacionales, que permita prevenir y responder de forma rápida a cualquier inconveniente.