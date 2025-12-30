¿Vas a Puerto Rico? Anda con tus documentos de viaje

“Lleva la copia de tu pasaporte, tu boleto de viaje de ida y de vuelta y tu ESTA), dice mi hija Carmen cuando, en su casa, en San Juan, Puerto Rico, nos disponemos a salir”. (ESTA es la autorización que da Estados Unidos a los viajeros que llevan pasaporte de la Unión Europea).

¿Todos? ¿Por qué? “Porque uno no sabe cuando pueden pedirlos las autoridades. Es que hay muchos inmigrantes sin status definido que viven aquí”. Así que tómalo en cuenta si estás en Puerto Rico. Es lo mismo en Estados Unidos. No lo olvides. Saca copia de todos esos documentos y anda a cuestas con ellos.

El costo de cambiar la fecha de un viaje

Si has comprado tu boleto para viajar en avión con una tarifa que no incluye facilidad para cambiar de fecha, si por alguna razón debes posponer tu viaje, puedes perder por completo el dinero pagado. En cuanto al ferry, no pierdes el dinero, pero tienes que pagar una penalidad de 100 dólares por persona. A la verdad que duele al bolsillo.

Belenes en los centros comerciales

En este viaje a San Juan me sorprendió ver que, en dos centros comerciales, aparte del tradicional Santa Claus dispuesto para que los niños se retraten con él, y el ya habitual arbolito que en gran medida ha reemplazado al Nacimiento, la decoración navideña incluye hermosos belenes. No uno solo, sino varios. Así me llamaron la atención los de Plaza Las Américas y los de The Outlet at Route 66, en Canóvanas. En otros centros, empero, no los tienen.

En “mall” dan fundas para paraguas mojados

En El Señorial, un pequeño “mall” de San Juan que está siendo remozado por sus nuevos dueños, me quedé asombrada cuando en una de sus entradas vi colocadas alargadas fundas desechables, que la gente puede coger sin tener que pagar.

“Es para que cuando llueve, la gente que entra coja una funda y lleve ahí su paraguas”, me explica Carmen. Así no van goteando los paraguas y se mantiene limpio el piso del centro comercial. Práctica idea. Limpieza ante todo.

En el Viejo San Juan ya no hay trencito

El problema del estacionamiento en el Viejo San Juan, años atrás estaba resuelto para los turistas y residentes con un trencito abierto con específicos puntos de parada y sin costo alguno para los pasajeros.

Dicho trencito ha “desaparecido”, siendo reemplazado por carritos de golf, mayormente utilizados para tours pagados, aunque tengo entendido algunos, pagando, pueden conseguirse para uno recorrer a su antojo la zona, sin tener que comprar un tour. En los locales de Turismo dan los datos. Veré si los consigo esta semana, pues leí que para estas Navidades montarlos es gratis.