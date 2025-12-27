“La Sagrada Familia de Nazaret”

La Sagrada Familia es la reconocida por la de San José, la Santísima Virgen y el Niño Jesús en un pesebre. Y luego la huida a Egipto al enterarse San José en sueños de que debía huir, porque el sanguinario rey Herodes mando que mataran a todos los niños menores de 2 años, pues sintió envidia, porque el que había nacido lo iba a destronar de su trono.

Vemos entonces a San José cuidar de María y del niño en medio de la persecución de Herodes, por lo que deben de huir a Egipto. Si nos ponemos a pensar en lo que sería para nosotros esta situación y la verdad, valoramos el amor de ese padre putativo, en como da su vida por protegerlos, vemos entonces por qué el Señor lo escoge para que sea su padre en la tierra.

Para mí San José es una persona “fuera de serie”. Y lo amo tanto que varios de mis hijos y nietos se llaman José. Comprendemos que la fe no nos libra de las dificultades, ni de los problemas, pero sí nos da fuerzas para afrontararlos con confianza. José aparece como custodio fiel, obediente a la voz del Ángel, poniendo la vida de su familia por encima de sus propios planes.

El Salmo 127 que leemos en la Liturgia de este día, describe la bendición del hogar donde Dios está presente: ¡Esposa fecunda, hijo como brote de Oliveira paz y prosperidad!

La Carta de San Pablo a los Colosenses trata el estilo de vida del cristiano en la familia: misericordia, paciencia, perdón y amor como vínculo de unidad.

No se trata de perfección, sino de relaciones basadas en Cristo. La huida a Egipto muestra que Jesús comparte desde el inicio la fragilidad de nuestra existencia. Experimenta la inseguridad del exilio, como tantas familias hoy desplazadas por la violencia o la necesidad.

“La Fiesta de la Sagrada Familia nos invita a redescubrir que el hogar es un lugar de fe, de amor y de misión”. (Tomado de Rayo de Luz). Amén