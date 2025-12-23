“Belén” significa “Casa del pan”

Mañana se celebra la Nochebuena, conmemorando el nacimiento de Jesús en Belén, nombre que significa “Casa del pan”. Proviene del hebreo: “Bet léjem”.

El pan es, en el cristianismo, un gran protagonista, “visto en la Última Cena (c 22:19), por lo cual se celebra el sacramento de la Eucaristía” (Agenda de la Mujer Dominicana/Mujer y Pan). Según señala esta agenda, “los historiadores consideran que el primer pan fue preparado hace unos 9,000 años en Egipto y se hizo principalmente con harina de trigo y cerveza”.

Belén, en Palestina, vuelve a iluminarse

Tras dos años de la guerra en Gaza, tiempo en el cual la ciudad palestina de Belén, en Cisjordania, no celebraba con alegría el tiempo navideño, cristianos y musulmanes, tanto palestinos como israelíes, se unieron hace unos días para encender las luces que conmemoran la Navidad.

Allí estuvieron junto a la Basílica de la Natividad, levantada en el lugar donde la tradición señala que en un pesebre nació el Niño Dios. Es la luz de la esperanza proyectada por la tregua en Gaza.

Varias religiones comparten la iglesia

La Basílica de la Natividad está regentada por religiosos procedentes de varias religiones, especialmente la ortodoxa griega, la católica romana y la apostólica armenia, que según tengo entendido se alternan en su administración.

Recuerdo que cuando visité Israel, hace ya varias décadas, y llegamos hasta Cisjordania para conocer el templo, en Belén, tuve la suerte de presenciar, por primera y única vez en mi vida, una actividad oficiada por sacerdotes greco-ortodoxos.

La “bajada” al pesebre

En este antiguo templo, esperaba encontrar a primera vista la representación del pesebre. Es decir, la Gruta de la Natividad. Mas no es así. Se encuentra hacia un lado, a un nivel bajo y recoleto.

Para llegar a esta capilla, que conmemora el trascendental hecho, en aquella visita, supongo ha de seguir igual, tuve que agacharme bajo espacios de escasa altura. Decían que esto se debía a que “el arco de entrada fue tapiado y sólo se usó un angosto pasadizo, con el fin de evitar la entrada de los musulmanes montados a caballo”.

Alude a remotos tiempos, ya que la basílica fue levantada por el emperador Constantino en el año 325, aunque ha sufrido reconstrucciones y restauraciones desde entonces. En el suelo, debajo del altar, vi una estrella en mármol enmarcada en plata. La rodea una inscripción que dice en latín: “Hic de Virgine Maria Jesus Christus Natus Est”.

Entrada al pueblo

Rememoro mi llegada a Belén allá por los finales de la década de 1980, en un “fam trip” con agentes de viajes dominicanos. Nos desmontamos para observar la Tumba de Raquel, donde se dice que fue enterrada la Matriarca “camino a Ephrath, que es Belén. Y Jacobo colocó una columna sobre su tumba, siendo esta columna la tumba de Raquel hasta hoy en día”. Es considerada lugar sagrado, especialmente para las mujeres.