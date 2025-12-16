Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

La Vida

JURAMENTACIÓN

Sociedad Dominicana de Geriatría tiene nueva directiva

Parte de los profesionales que tendrán a cargo las riendas del gremio durante el período 2016-2028.Fuente externa

La Sociedad Dominicana de Geriatría celebró el acto de juramentación de la directiva que guiará la entidad durante el período 2026-2028, presidida por el doctor Jhonatan Abreu, quien asumió el compromiso de continuar impulsando mejoras en la atención integral a las personas mayores del país.

En el nuevo equipo de dirección lo acompañan la doctora Noemí Bonnelli, vicepresidenta; el doctor Erick Cuevas, secretario; y el doctor Alfredo Richardson, tesorero.

 Como vocales quedaron designados la doctora Alexandra Castillo, pasada presidenta del gremio; el doctor Tomás Pacheco; y la doctora Fernanda Hernández.

Durante la ceremonia, la Sociedad anunció la puesta en marcha de la Filial Este y la creación de dos nuevas áreas especializadas: el Capítulo de Odontogeriatría y el Capítulo de Psicogeriatría, iniciativas que buscan ampliar la cobertura y fortalecer el abordaje multidisciplinario de la salud geriátrica en el país.

En el acto también participaron la doctora Karina Quiñonez, representante del Capítulo de Odontogeriatría; la doctora Stephanie Valerio, de la Filial Este; y la licenciada Dalia Aguiló, vocal del Capítulo de Psicogeriatría, quienes expresaron su disposición de trabajar alineadas con los nuevos objetivos institucionales.

