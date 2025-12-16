JURAMENTACIÓN
Sociedad Dominicana de Geriatría tiene nueva directiva
Durante la ceremonia, la Sociedad anunció la puesta en marcha de la Filial Este y la creación de dos nuevas áreas especializadas: el Capítulo de Odontogeriatría y el Capítulo de Psicogeriatría, iniciativas que buscan ampliar la cobertura y fortalecer el abordaje multidisciplinario de la salud geriátrica en el país.
La Sociedad Dominicana de Geriatría celebró el acto de juramentación de la directiva que guiará la entidad durante el período 2026-2028, presidida por el doctor Jhonatan Abreu, quien asumió el compromiso de continuar impulsando mejoras en la atención integral a las personas mayores del país.
En el nuevo equipo de dirección lo acompañan la doctora Noemí Bonnelli, vicepresidenta; el doctor Erick Cuevas, secretario; y el doctor Alfredo Richardson, tesorero.
Como vocales quedaron designados la doctora Alexandra Castillo, pasada presidenta del gremio; el doctor Tomás Pacheco; y la doctora Fernanda Hernández.
En el acto también participaron la doctora Karina Quiñonez, representante del Capítulo de Odontogeriatría; la doctora Stephanie Valerio, de la Filial Este; y la licenciada Dalia Aguiló, vocal del Capítulo de Psicogeriatría, quienes expresaron su disposición de trabajar alineadas con los nuevos objetivos institucionales.