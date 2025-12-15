Jhocelin Gilbert: el “ángel” que tienen los hispanos en Canadá

Manitoba es una provincia de Canadá. Su nombre, según lenguas indígenas, significa ‘lugar del gran espíritu’. La historia de hoy, precisamente, es de una persona que, no sólo vive en esta ciudad, sino que se ha impregnado de esa energía que distingue este destino. Claro, ella llevó su chispa desde República Dominicana.

Cuando conozca el relato de Jhocelin Gilbert, usted comprenderá el porqué de esta introducción. Con dos licenciaturas, una en Lenguas Modernas, y otra en Educación Inicial, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y una maestría en Gerencia Educativa, en la Universidad Iberoamericana (Unibe) ella decidió recoger sus “motetes” y fijar residencia en Canadá.

“Salí de República Dominicana en el año 2018 en búsqueda de un mejor futuro para mis hijos”. No fue fácil tomar la decisión. La dueña de esta historia estaba dejando atrás su mayor tesoro: un colegio que fundó y tuvo por 10 años en el sector Los Prados. “Pero Jordy, Jordan y Jordany iban primero que mis sueños”. Se fue como estudiante internacional, y su esposo Orlando Santana, con permiso de trabajo.

Jhocelin hizo honor a su compromiso de residir allí como estudiante. Se certificó en Recursos Humanos, en la universidad de Manitoba. Aquella muchachita que estudiaba en Maimón, provincia Monseñor Nouel, cada día encontraba un mayor propósito para acostumbrarse a vivir lejos de su tierra. Su balanza se alzaba hacia el extremo que la acercaba a la superación personal, profesional y sobre todo, familiar.

Empezar de cero

Como era de esperarse. No todo fue color de rosa. ¿Obstáculos? Claro que los hubo. “En el área profesional, tuve que empezar de cero, sin relaciones ni experiencia profesional (aquí todo es distinto). Había que adaptarse”. La comida también fue algo difícil. La abundancia de sal y pimienta en los alimentos, no es de su preferencia. Aprendió a lidiar con eso.

A lo que aún no aprenden Jhocelin y su familia es a vivir sin uno de sus hijos. “Jordany partió con el señor a sus 11 años, debido a un tumor cerebral. Falleció aquí, en Canadá”. Este golpe mortal a sus emociones, la debilitaron, pero no le impidieron aferrarse a la fe para, con la gracia de Dios, seguir adelante y superarse.

Jhocelin Gilbert junto a su familia, incluyendo el pequeño que falleció a causa de un tumor cerebral.Fuente externa

Ella sabía que sus otros dos hijos necesitaban de su atención. Querían verla bien para continuar el propósito de vida que se habían trazado como familia. Con un duelo latente, la protagonista de hoy, comprendió el mensaje y se refugió en el trabajo y en la creatividad que la define para descansar su dolor.

En el año 2020 presentó La Paila Canadá, una plataforma en Instagram que se convirtió en un ‘hub’ informativo para personas que querían emigrar o que recién llegaban al país.

“A través de colaboraciones con hispanos de varias provincias, ésta se transformó en una de las plataformas más reconocidas para quienes buscan información confiable sobre Canadá”. Se siente orgullosa de su iniciativa altruista.

La Paila Canadá es una plataforma en InstagramFuente externa

Después del Covid decidió apoyar a pequeños negocios hispanos de manera gratuita, visitándolos y creando contenido para promoverlos. “Ese trabajo me llevó a crear la primera actividad de ‘networking’ hispano en esta provincia, la cual ya lleva cuatro ediciones y, en los últimos años, ha reunido a más de 500 asistentes de distintas nacionalidades”. Tanto éxito ha tenido la jornada que, ha sido reconocida en el periódico más importante de Manitoba, así como por varias emisoras de radio.

Eso sí, “aunque en redes parece que todo ha sido éxito, detrás hay una historia real: la pérdida de mi hijo menor, el duelo profesional, momentos de poco apoyo y los retos propios de rehacer la vida como inmigrante. En mi país tenía un colegio y no era empleada, aquí tuve que empezar de cero…”. Todo eso la ha impulsado en su propósito y compromiso de superarse y ayudar a otros a que también lo hagan con un gran espíritu como lo ha hecho ella.

“Seguir poniendo en alto el nombre de mi país, es mi meta”

El éxito que ha logrado Jhocelin Gilbert en tan sólo siete años fuera de aquí, más que aprovechado por los hispanos en Manitoba, ha sido reconocido por quienes valoran la superación de una mujer “todo terreno” en tierras ajenas.

“Fui reconocida por la Embajada Dominicana en Canadá por mi labor comunitaria. Actualmente, soy ‘speaker’ y facilitadora de ‘workshops’ sobre visibilidad ‘online’, ‘networking’ y temas relevantes para inmigrantes y emprendedores”. De diferentes formas, su trabajo ha sido distinguido.

La dueña de esta historia no se está tranquila en su afán por superarse cada vez más. Su inquietud y esfuerzo la han llevado a establecer alianzas con otras comunidades, participando como moderadora, maestra de ceremonias y panelista en decenas de eventos.

“Además, conduzco mi propio programa en una plataforma comunitaria sin fines de lucro, donde he grabado más de 30 episodios en inglés orientados a inmigrantes”. Ha tenido invitados especialistas de diversas áreas, incluyendo al fallecido embajador dominicano en Canadá, Hans Dannenberg.

Pero ella no se queda ahí. La bandera dominicana tiene en Jhocelin a una digna representante, y la mujer hispana a una aliada incondicional. “Soy coautora de un libro escrito junto a mujeres de distintas nacionalidades, donde aporté un capítulo desde mi experiencia”.

Jhocelin Gilbert desde que llegó a Canadá en el año 2018, se integró al trabajo comunitarioFuente externa

Con cada cosa que hace, trata de aportar a la comunidad. También es embajadora de la revista Americanos, que circula en todo Canadá, representando a la comunidad latina de Manitoba.

Sus dotes de solidaridad no se limitan a orientar a hispanos y darles un espaldarazo y punto. No. Lo de Jhocelin se concentra en la calidez y la cercanía que entiende necesitan los recién llegados a Canadá.

“Cuando es alguien que conozco, lo busco al aeropuerto, recojo donaciones, y en fin, trato de ayudarlo con sus resumes y acompañándolos en lo que necesitan”. Su dinámica incluye que, quienes ya están bien instalados, le extiendan la mano a los nuevos que llegan.

Sus creaciones

Recientemente, la dueña de este relato presentó su propuesta ‘Dominican Flavours’. Se trata de una línea de sazones y productos dominicanos 100% naturales.

“Para muchos dominicanos aquí, probarlos es volver a casa porque mantienen nuestro sabor tradicional. Mi deseo es que la provincia conozca y disfrute un pedacito de nuestra cultura. Actualmente, mis productos están disponibles en uno de los centros comerciales más importantes de Manitoba”. La satisface el llevar el “sabor” criollo a tierras extranjeras.

Jhocelin Gilbert en una actividad de su iniciativa Dominican FlavoursFuente externa

“Creo que he logrado mucho, pero me gustaría tener un negocio estable, ha sido mi sueño desde que llegué. Quiero seguir siendo inspiración para mucho y seguir ayudando a otros latinos como lo he hecho hasta ahora”. Hay que destacar que, desde que llegó a Canadá en el año 2018, se integró al trabajo comunitario, apoyando a otros inmigrantes en su proceso de establecerse.

La protagonista de hoy es creadora de ‘La Paila Canada’. Fundó el primer evento de ‘Networking’ hispano en Manitoba (ya tiene cuatro años). “Conduzco un programa comunitario en inglés. He sido reconocida por la Embajada de Canadá. Me desempeño como ‘speaker’ y facilitadora, y hago todo lo que esté a mi alcance por poner en alto el nombre de nuestro país, y a la vez superarme como profesional y persona”. No cabe duda de que lo ha logrado.

¿Qué has aprendido?

Ya se conoce sobre lo que ha hecho y logrado Jhocelin. Pero cabe preguntar: ¿Qué enseñanza te ha dejado todo lo que has tenido que vencer para llegar hasta donde estás?

“Primero que todo, que para llegar a lo que queremos alcanzar, debemos luchar. Que cuando hacemos las cosas desinteresadamente, lo demás llega solo. Que sin Dios, no hubiera logrado tantas cosas porque Él pone gracia cada día en mí y me da fuerzas. Que en el camino habrá personas que me apoyarán y que debo enfocarme en ello, no en lo que quisiera”. Es una mujer optimista.

¿Qué te falta?

Su respuesta es contundente. “Seguir elevando mi bandera en todo Canadá, y que Dominican Flavors sea reconocido en todas las provincias, y no sólo en las canadienses, sino en todos los lugares donde hay inmigrantes, que conozcan nuestro sabor”. Jhocelin no descansa en su afán por continuar poniendo en alto el nombre de su República Dominicana con un espíritu inspirador.