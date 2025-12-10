Rancho Don Lulú: quince años como referente del turismo rural en la región

Hace más de quince años surgió un sueño: recibir a los excursionistas que visitaban la Loma Quita Espuela. Rancho Don Lulú comenzó ofreciendo brindis de cacao y bebidas refrescantes, luego sumó un balneario de agua natural y finalmente abrió sus primeras habitaciones, que desde entonces han alojado a miles de familias que buscan hacer turismo rural y descanso.

Este año, el centro ecoturístico celebra un nuevo aniversario “haciendo lo que mejor sabemos hacer: servir con amor, ofrecer el mejor chocolate y la auténtica comida criolla”, destaca Luis Amarante, administrador del centro. Como parte de la celebración, estarán aplicando un 10 % de descuento en hospedaje durante toda la temporada navideña.

Parte de la familia AmaranteFuente externa

“Agradecemos a todos los que nos han acompañado durante estos años: familias, grupos de retiros y empresas, así como parejas que han elegido nuestro salón para celebrar su boda. Este aniversario no solo celebra nuestra historia, sino también la confianza de nuestros visitantes y el compromiso de nuestros colaboradores”, expresó Amarante.

Rancho Don Lulú se ha consolidado como un punto de encuentro para amantes del ambiente natural, que buscan un espacio de turismo sostenible donde disfrutar de gastronomía local, actividades recreativas, descanso y un entorno campestre único en la región. Su oferta también incluye experiencias educativas sobre el cacao, producto emblemático de la zona.

Una de las excursiones más solicitadas es la “Experiencia del Bosque de Cacao”, un recorrido guiado que permite conocer todo el proceso: desde la germinación y crecimiento de la planta hasta el secado y tostado del grano. Los visitantes pueden observar variedades de cacao, aprender sobre las enfermedades que lo afectan y degustar sus productos derivados, como chocolate líquido, baba de cacao, grano tostado, kaomiel, vino y licor.

Experiencia del caféFuente externa

“Invitamos a la familia dominicana a disfrutar las vacaciones navideñas con nosotros. Tanto quienes viven en el país como quienes nos visitan en esta temporada, encontrarán un espacio acogedor. Prepararemos cenas de Nochebuena y fin de año para grupos”, señaló Amarante.

El centro ecoturístico reafirma su compromiso con la preservación de la naturaleza y la promoción de un disfrute responsable de la montaña.

Acerca del hospedaje

El rancho forma parte de la iniciativa comunitaria impulsada por la Asociación Ecoturística El Solenodonte, que promueve el turismo rural como alternativa de desarrollo económico para las familias locales y de conservación para la zona de amortiguamiento de la Reserva Científica Loma Quita Espuela.

Cuenta con un albergue ecológico con 12 habitaciones equipadas con baño individual, abanico, clóset, nevera y mesita de noche. Su servicio de alimentación incluye platos típicos cocinados en leña y con ingredientes naturales.

Nuevas habitacionesFuente externa

Cuenta con comedor, un amplio salón de eventos, cafetería, dominó, juegos de mesa y un balneario natural alimentado por el río que cruza por esas tierras. También ofrece pasadías con almuerzo para visitantes individuales y grupos.

Cocina a la leñaFuente externa

Desde el rancho, también se puede realizar la visita guiada al "Sendero de las Nubes", que permite coronar la cima del pico Loma Quita Espuela y el "Sendero Montecito Don Sorón", ideales para quienes buscan una experiencia de montaña.