El ‘bulleador’: conociendo el perfil del victimario

El tema del ‘bullying’ escolar está más latente que nunca y, muestra de esto son los acontecimientos que han surgido en los últimos tiempos, siendo uno de los más recientes el suicidio de Sandra, una adolescente sevillana de 14 años, quien decidió darle fin al acoso escolar quitándose la vida.

El caso de esta joven ha despertado un sinnúmero de reacciones sociales y se ha puesto al destape la petición de familiares de víctimas de estos hechos, de que se implemente una ley contra este tipo de violencia.

Es precisamente aquí donde nace la necesidad de conocer el perfil psicológico del ‘bulleador’. Por lo general, cuando se habla de ‘bullying’ siempre se hace referencia a la víctima y es lo normal. ¿Pero qué pasa por la cabeza de la persona que ejerce el acoso?, ¿por qué agrede?, ¿por qué intimida?, ¿por qué parece carecer de empatía? Estas interrogantes encuentran las respuestas en un profesional de la conducta humana y, es por esto que entrevistamos a la terapeuta infanto-juvenil, Sabrina Estévez.

Terapeuta infanto-juvenil, Sabrina EstévezFuente externa

Los bulleadores tienden a ser chicos con personalidad antisocial, por lo que se caracterizan por ser conflictivos y porque no respetan límites ni normas. Así asegura la especialista.

“Y esto es bastante grave porque parecen no medir las consecuencias de sus actos, que en muchos casos tienen un desenlace fatal. Las presas de estos victimarios son chicos con baja autoestima que muchas veces necesitan tener ese sentido de pertenencia y ser aceptados”, explica la psicóloga.

Tipos de ‘bullying’ escolar

Los tipos de acoso escolar son físico (golpes), verbales (burlas, insultos...), relaciones interpersonales (exclusión social, rumores). Investigando un poco más sobre el tema, otros tipos se dan a través del ciberacoso (amenaza a través de redes sociales). Todas estas manifestaciones de violencia conducen a la ansiedad, depresión y aislamiento.

Tratamiento psicológico para el ‘bulleador’

Es importante que el ‘bulleador’ sea llevado a terapia psicológica y es un deber de los padres estar atentos ante cualquier síntoma. No hacer caso omiso y escudarse en el hecho de que la adolescencia es una etapa difícil de la vida y normalizar algunas acciones de rebeldía en las que puede haber un matiz antisocial.

La aplicación de la terapia cognitiva conductual (TCC) puede ayudarle a identificar problemas personales no resueltos y heridas, permitiéndole aprender un nuevo modelo de socializar y relacionarse, trabajando su autoestima.

Tanto el bulleador como la víctima de ‘bullying’ necesitan de la TCC. “Este tipo de terapia se aplica para ayudar a las víctimas a mejorar y a reforzar su autoestima. Se enfocan principalmente en trabajar la personalidad y aprender a reconocer fortalezas y debilidades”, asegura la especialista con más de 15 años de experiencia.

Ante esta realidad surge la cuestionante de si el bulleador es una “víctima” más, y aunque suene incoherente, podría decirse que sí, porque carecen de empatía y su alimento emocional puede estar basado en el acoso.

“Al menos este es el aprendizaje que podemos sacar del presente artículo. Y no se trata de justificar su conducta, más bien, se trata de entender su comportamiento para cortar el problema de raíz y evitar daños físicos y emocionales tanto en el victimario como en la víctima”, sostiene la egresada del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) y de la Universidad Complutense de Madrid.

Estar más atentos a los patrones Identificar la raíz del problema para tratar psicológicamente al bulleador es una responsabilidad de los padres o tutores, donde también debe intervenir la comunidad escolar. Estar más atentos a patrones de conductas agresivas en los adolescentes es crucial para reducir la tasa de incidencia del ‘bullying’.