"Somos otros", de Sergio Roitberg y la era pospandemia

A lo largo de los años, el fundador y presidente de Newlink, Sergio Roitberg, además de ser emprendedor y estratega de comunicaciones, cultivó una pasión por contar historias inspiradoras que resultó en la publicación de su último libro “Somos otros”, un relato en el que analiza cómo el aislamiento tras la pandemia del Covid-19 alteró la relación de la gente con la información, la autoridad y el trabajo, y logró que la incertidumbre formara parte de la normalidad en la sociedad.

Como parte del repertorio literario de la editorial Conecta, en la portada de la obra pone “De la incertidumbre a la conexión: cómo la pandemia transformó nuestra manera de pensar, crear y comunicarnos”, y en la descripción explica que, aunque el punto de partida fue el confinamiento a raíz del virus, no es una crónica como tal, “sino un análisis de lo que el autor denomina la era del unknown o de lo desconocido”.

Según la explicación sobre el texto, este recoge múltiples entrevistas y documenta cómo las personas “transitaron de un estado de pausa obligatoria a una realidad de aceleración constante”, donde la resiliencia se convirtió en una capacidad de reorganización ante el caos.

Para tener ambas perspectivas, la del antes y el después, Roitberg conversó con más de cien expertos y líderes en las áreas de educación, neurociencia, sociología, negocios, finanzas, tecnología e inteligencia artificial. Con el expertise de estos profesionales intentó decodificar “qué cambió y qué permanece tras el estremecimiento global más profundo de las últimas décadas”.

El libro habla sobre la manera en la que el mundo experimentó cambios que han impactado directamente en la manera en que las personas afrontan y comprenden el día a día.

Y en cuanto al panorama laboral, resalta la transición del empleo como lugar físico “hacia una actividad basada en redes de vínculos y propósitos compartidos”, y cómo esto, más que suponer solamente un choque tecnológico, también ha servido de cambio cultural.

Antecedentes

Sergio Roitberg cuenta con una trayectoria de casi tres décadas en el sector. Inició como periodista y productor antes de fundar Newlink, consultora con presencia en diez países y con gran relevancia en la comunicación estratégica de República Dominicana. Cuenta con una experiencia en la cobertura de eventos históricos como el 11-S y desastres naturales.

Expuestos

Expuestos funciona como una guía práctica para entender cómo las personas se relacionan en un mundo de conexión total y cambios constantes, y tiene como enseñanza demostrarle al lector a aprovechar las oportunidades que ofrece la tecnología en lugar de sentirse abrumado por ella.