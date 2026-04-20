Donald Trump asegura que su acuerdo con Irán será "mucho mejor" que el que cerró Obama

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha subrayado este lunes que el acuerdo que tiene intención de alcanzar con Irán será "mucho mejor" que el Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC) suscrito en 2015, con Barack Obama al frente del país norteamericano.

"El acuerdo que estamos trabajando con Irán será mucho mejor que el PIAC, comúnmente llamado 'el acuerdo nuclear de Irán' redactado por Barack Hussein Obama y 'El Somnoliento' Joe Biden, uno de los peores acuerdos jamás cerrado para la seguridad de nuestro país", ha afirmado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

El inquilino de la Casa Blanca ha denunciado que el PIAC "era un camino garantizado hacia la bomba nuclear" y ha reprochado que "entregaron (a Irán) 1.700 millones de dólares (unos 1.442 millones de euros) en efectivo cargado en un Boeing 757 destino Irán para que la dirigencia iraní lo gastara como quisiera". "Vaciaron todo el efectivo de los bancos del D.C., Virginia y Maryland", ha resaltado.

Según Trump, se pagó a Irán "cientos de miles de millones de dólares" en virtud del "lío" del acuerdo, que de no haberse anulado por orden suya, habría terminado con el uso de bombas nucleares "sobre Israel y por todo Oriente Próximo, incluidas nuestras queridas bases militares estadounidenses".

Por contra, "si hay un acuerdo con Trump, será garantía de paz y seguridad, no solo para Israel y Oriente Próximo, sino para Europa, Estados Unidos y el resto", ha augurado. En cuanto a esas negocaciones, ha rechazado estar bajo "presión". "No tengo ninguna persión, aunque todo llegará y ¡relativamente rápido! El tiempo no es mi adversario", ha argumentado.

Por otra parte, ha censurado a la oposición interna demócrata, a los que considera "todos traidores", por sus críticas a la guerra y ha recordado los años, meses y días que duraron conflictos como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial o la Guerra de Vietnam. "Les gusta decir que prometí que derrotaría a Irán en seis semanas y en realidad ha sido mucho más rápido, según el punto de vista militar", ha argüido.

De hecho, ha presumido del uso de la fuerza militar estadounidense "para resolver los problemas que han dejado otros con menos entendederas o capacidad". En particular ha defendido el bloqueo naval impuesto a Irán, que "está destruyendo absolutamente" al país asiático, y ha reiterado que no lo va "a levantar hasta que haya un acuerdo". "Están perdiendo 500 millones de dólares (424 millones de euros) al día, una cifra insostenible, incluso a corto plazo", ha estimado.