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Tim Cook

Tim Cook dejará de ser director ejecutivo de Apple el próximo septiembre

Cook pasará a ser el presidente ejecutivo del consejo de administración de Apple, según informó la compañía en un comunicado.

Tim Cook, director ejecutivo de Apple.

Tim Cook, director ejecutivo de Apple.AP/Markus Schreiber

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Agencia EFENueva York, Estados Unidos

La tecnológica Apple anunció este lunes que Tim Cook dejará de ser su director ejecutivo el próximo septiembre, cuando será reemplazado por John Ternus, vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware.

Cook pasará a ser el presidente ejecutivo del consejo de administración de Apple, según informó la compañía en un comunicado.

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