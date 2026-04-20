Antonio Marte advierte sobre posible crisis en el transporte por escasez de combustible

El presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones de Transporte (Conatra), Antonio Marte, expresó su preocupación ante una posible crisis en el sector, provocada por la disminución en la disponibilidad de combustible, lo que podría impactar directamente el costo de los pasajes en los próximos días.

Durante una entrevista realizada en el programa matutino Despierta RD, Marte explicó que aunque el precio del combustible se ha mantenido estable en la última semana, se ha registrado una reducción en la cantidad disponible en el mercado.

“Hay menos combustible, se está comprando menos”, aseguró, advirtiendo que esta situación podría derivar en un desabastecimiento.

Indicó que, de empeorarse la situación, el costo del galón podría incrementarse considerablemente, lo que afectaría tanto a los transportistas como a los usuarios. En ese sentido, no descartó que esto genere presiones para un aumento en el precio del pasaje.

Asimismo, Marte hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que convoque a los sectores involucrados y se analicen medidas preventivas frente a lo que calificó como una situación “complicada y preocupante”.

El dirigente reiteró que el sector transporte, considerado uno de los más sensibles para la población, podría verse seriamente perjudicado si no se toman medidas y decisiones a tiempo, especialmente en beneficio de los sectores más vulnerables.