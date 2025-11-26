Chicago: la belleza de un destino que ahora se conecta con RD

Cada día, República Dominicana se acerca más a esos lugares que, aunque geográficamente no están tan retirados del país, la conexión por escala los aleja y hace más difícil que los turistas vengan y que los dominicanos los visiten.

Chicago es uno de esos destinos a los que, hasta hace poco debías tomar dos vuelos para poder disfrutar de sus encantos. Lo mismo les pasaba a quienes buscaban viajar a este país caribeño desde ese estado norteamericano.

El mundo de la aviación ha cambiado y, cada día acorta más la distancia entre algunos destinos. La línea aérea dominicana, Arajet, ha aprovechado al máximo esta flexibilidad. Constantemente, hace sus gestiones para conectar el país con otros lugares que faciliten los viajes de los que llegan y los que van.

De hecho, recientemente, estableció una conexión directa con Chicago desde el aeropuerto de Punta Cana a O’Hare y viceversa. Su vuelo inaugural fue el sábado 15 de este mes, y LISTÍN DIARIO estuvo ahí para ser testigo, no sólo de la seguridad y buen servicio a bordo, sino de la impresionante ciudad que ahora pone a pocas horas de República Dominicana.

“Para nosotros es de mucha satisfacción volar al Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, uno de los más importantes del mundo. Esta ruta representa un nuevo hito para Arajet en su continua expansión por Estados Unidos”. De esa forma Manuel Luna, jefe de Comunicación y Asuntos Públicos de la línea aérea, dejó abierta la conexión entre ambos lugares.

Esta nueva ruta abre los cielos para conectar a Chicago con la belleza de Punta Cana, y desde allí con el resto de la región, al tiempo que ofrece a la comunidad dominicana residente en ese estado, un medio directo y asequible para viajar a su país.

Recorrido por la ciudad

Una vez disfrutado el vuelo inaugural con destino a la ciudad de Chicago, había que hacer planes para conocer sus encantos. Gracias a Yeni y a Luis, y a toda su familia, se realizó el paseo. El comentario que se le hizo a Manuel Luna a bordo del avión sobre lo acertado de emprender el vuelo en esta estación, cobró sentido. Un otoño frío recibía “la calidez” del romanticismo que embriaga este destino.

El otoño frío en ChicagoMarta Quéliz

Luis tenía en carpeta ir a los atractivos más emblemáticos de la ciudad. Desayunar para recargar las pilas, era lo correcto. Con la “barriga llena y el corazón contento”, como se dice en buen dominicano, comenzó la caminata.

El Millennium Park, un parque que expone el arte público a la máxima expresión, es el escenario donde está la escultura ‘Cloud Gate’ (La Puerta de la Nube), un lugar imperdible si deseas irte con la experiencia de haber visto este impresionante símbolo.

En la agenda estaba conocer el lago Michigan. Así fue. Este atractivo lugar despierta la admiración hasta del más apático de los mortales. Sus altos edificios se reflejan en sus cristalinas aguas que acogen los botes y yates para recorrer sus profundidades.

Trump international hotel tower chicagoMarta Quéliz

Chicago Riverwalk, Maggie Daley Park y Lincoln Park Zoo también están listos para que te deleites con sus encantos. Son tantos sus atractivos que hay uno para cada turista. Aquí la preferencia y los gustos son complacidos en su justa dimensión, más ahora que Chicago está a un vuelo de distancia.

Vuelo inaugural

La nueva ruta operará con tres vuelos semanales: los lunes, martes y sábados con más de 2,200 asientos semanales, y ofrecerá una opción directa, cómoda y económica para quienes deseen visitar esta ciudad por turismo o negocios.

La incorporación de Chicago a la red de Arajet representa un paso estratégico clave. El Ministerio de Turismo dominicano ha identificado a Chicago como un mercado potencial, según sus datos, más de 138,000 turistas procedentes de Chicago viajaron hacia República Dominicana por vía aérea en el 2024. Esa cifra demuestra que la comunidad de origen dominicano en Illinois y el interés de viajeros locales por el Caribe hacen del Medio Oeste.

Fundada por Víctor Pacheco, esta aerolínea, inició sus operaciones en 2022. Lo hace desde el Aeropuerto de Las Américas en Santo Domingo y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, con una nueva flota de Boeing 737 MAX.

La aerolínea ofrece viajes seguros y económicos hacia y entre República Dominicana y diversos destinos en América del Norte, Central y del Sur, y el Caribe.