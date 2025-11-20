Convivencia: la importancia de rescatar los valores

Vemos cómo día a día, muchos de los llamados valores son pisoteados y, lo que es peor, sustituidos por los llamados antivalores. Y todo esto pasa frente a nuestras narices y vamos normalizando ciertas conductas que ni asombro generan.

Queremos llenar nuestros espacios con ruidos y distracciones, que no necesariamente es lo que necesitamos y hasta queremos.Para que entendamos mejor el tema: "Los valores son aquellos principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona y la destacan, a la vez le impulsan a actuar de una u otra manera porque forman parte de sus creencias, determinan sus conductas y expresan sus intereses y sentimientos".

En este sentido, podemos decir que los valores son los que nos llevan a actuar y comportarnos de determinadas maneras en nuestro entorno y con los demás seres con quienes convivimos a diario y con los que de una manera u otra estamos llamados a interrelacionarnos aunque no sea a diario.

De esta definición podemos iniciar un diálogo haciendo las preguntas: ¿Qué está pasando con el ser humano hoy día?, ¿bajo qué virtudes y cualidades quiere ser recordado? y ¿cuál es la ética por la cual me quiero regir?

Una realidad

en un artículo publicado en Acento, hace más de dos años, leí un artículo de mi querido profesor Julio Valeirón, y se lo comparto: "Y es que, como filosofía de vida, el estoicismo tiene dos componentes esenciales, una metafísica, es decir, una visión acerca de cómo funcionan las cosas, al mismo tiempo que una ética, es decir, una guía de cómo comportarse ante la realidad.

De esta manera, ambos elementos en su armonía regulan nuestro comportamiento según nuestra visión. Si en la naturaleza humana conviven la capacidad de razonar al mismo tiempo que la de vivir en sociedad, una vida saludable será aquella en que prime la razón para vivir bien en sociedad".