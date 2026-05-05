Estos son los precios de las boletas para el concierto de Karol G en RD

La productora de espectáculos Gamal anunció la preventa exclusiva online para tarjetas Mastercard de boletas para el concierto de Karol G en el Estadio Olímpico de Santo Domingo, República Dominicana.

Para la presentación de la cantante colombiana el 19 febrero del 2027 en la capital, las entradas se encuentran disponibles desde RD$2,900 a 23,900 pesos durante este martes, antes de iniciar su venta general el 6 de mayo.

PRECIOS:

Front Stage A3 y A4 — RD$23,900

Front Stage A2 y A5 (Fila A–O) — RD$21,900

Front Stage A2 y A5 (Fila P–DD) — RD$19,900

Fan Zone 1 y 2 — RD$19,900

Front Stage A1 y A6 (Fila A–K) — RD$17,900

Front Stage A1 y A6 (Fila L–V) — RD$15,900

Special Guest B2 y B3 — RD$14,900

Special Guest B1 y B4 — RD$11,900

VIP C1, C2 y C3 — RD$8,900

VIP C4, C5 y C6 — RD$6,900

Palco Este y Oeste — RD$2,900

Estos precios no incluyen cargos por servicio.