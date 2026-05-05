Los Tigres del Norte tendrán su fiesta mexicana en Santo Domingo el 16 de mayo

El rugido más legendario de la música regional mexicana se escuchará con fuerza en el corazón de la capital dominicana. El próximo 16 de mayo, el Óvalo de la Feria Ganadera se convertirá en el escenario de una noche histórica con la llegada de Los Tigres del Norte y su gira mundial "Más allá de la frontera".

Bajo la producción de Zamora Live, este evento promete ser mucho más que un concierto; será una experiencia cultural inolvidable que reafirma el legado de la agrupación como los máximos exponentes del género y verdaderos íconos de la música latina.

El evento contará además con la participación de un destacado bachatero criollo, en un esfuerzo por propiciar un abrazo cultural entre México y la República Dominicana bajo la producción local de Lenin Ramírez y Víctor Minaya, presidente de ADN Films con 25 años de trayectoria radicado en Nueva York.

El público podrá disfrutar de un repertorio blindado de éxitos inolvidables como Jefe de Jefes, La Puerta Negra, Golpes en el Corazón, Ni parientes somos y Contrabando y traición, entre muchos otros clásicos que han marcado la historia de la música en español.