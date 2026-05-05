Adolescente de 16 años muere ahogado en el río Bajamico de Puerto Plata

Un adolescente de 16 años falleció la tarde-noche de este lunes por ahogamiento en las aguas del río Bajamico, en la provincia Puerto Plata.

El joven fue identificado como Yosmaury Santana, residente en el distrito de Santiago Oeste. Según las informaciones preliminares, el menor fue sacado del agua por personas que se encontraban en el lugar de los hechos.

La causa de muerte, de acuerdo al diagnóstico oficial, es asfixia por inmersión.

Las autoridades informaron que mantienen las investigaciones abiertas para determinar las circunstancias del suceso.

Al mismo tiempo, reiteran el llamado a la población a tomar precauciones pertinentes en espacios acuáticos. El hecho ha generado consternación y tristeza entre familiares y comunitarios.