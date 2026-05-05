Beret: el cantautor que nació como amateur en Youtube debutará este martes en Santo Domingo

Santo Domingo recibirá la noche de este martes al cantautor Beret en Hard Rock Café como parte de su tour "Lo bello y lo roto", marcando su primera presentación del rapero en este país caribeño.

Francisco Javier Álvarez Beret, su nombre real, es aclamado por sus letras cargadas de emociones, metáforas y romanticismos como “Lo siento” y “Ojalá”.

A lo largo de su carrera en sus 29 años de vida, el andaluz ha colaborado con algunas de las figuras más destacadas de la música actual en español, como Pablo Alborán, Vanesa Martín, Morat, Sebastián Yatra, Omar Montes, Melendi, Malú o Estopa, entre otros. Pero ¿cómo llego a este punto de su carrera musical?

Desde su infancia (nació el 2 de julio de 1996) hasta adolescencia se ha caracterizado por ser introvertido. Habla expresamente en sus redes sociales y entrevistas sobre episodios de ansiedad y lo complicado que es relacionarse con el público en conciertos o en la calle cuando le piden una foto.

"Hablo de la ansiedad porque creo que es bueno para normalizarlo. El tipo de vida que llevo me enfrenta a ella muchos días y eso es bueno, porque de otro modo me vencería”, afirma en una entrevista para la revista Levántate de Valencia.

Video VIDEO. Beret - Dime Quién Ama De Verdad (Videoclip)



Sus inicios en la música son muy orgánicos; hizo un video que uno de sus amigos (Iván) subió a YouTube y alcanzó mucha popularidad, el tema “Dime quién ama de verdad”.

Aunque siempre ha compuesto música como método para balancear sus emociones, no estaba en sus planes compartirlas. El auge que tuvo su estilo amateur lo impulsó a seguir compartiendo su arte con 17 años.

"Grabé mi canción de más éxito sentado en mi escritorio, con un micro de 60 euros, una base de piano de un vídeo para dormir y sin casi hacer mezcla, y el resto es historia", comentó.

Fanático del dueño de la poesía difusa, Nach, el rap y el freestyle por “las batallas de gallos” juegan un papel fundamental en su historia, aunque en la actualidad opta por interpretaciones más melódicas porque, según confiesa en una entrevista para Vanguardia, ya no se siente identificado con el rap: “Ya me cansé”.

“Yo llevo rapeando desde que tengo diez años y ya me cansé. Yo ya estaba harto del rap. Yo hago ‘freestyle’ a día de hoy con colegas, pero ya no hago rap. Cuando tenía diecisiete años, yo seguía la batalla de gallos. Las primeras que se hicieron en mi barrio siempre han sido de raperos. Yo he crecido rimando porque en mi barrio no se escuchaba pop. Acabé un poco cansado y me di cuenta de que lo que quería contar no me era suficiente con el rap”.

Su manera de escribir siempre ha sido llamativa; en muchas ocasiones, fanáticos le muestran tatuajes de sus letras.

El artista ha sido cuestionado en varias ocasiones por sus métodos de composición y, para sorpresa de sus seguidores, no existe una fórmula: “Mis mejores canciones las vomito del corazón al papel”.

“Las mejores canciones son las que escribo en media hora, las que vomito del corazón al papel”. Vuelve, Lo siento o Cóseme salieron así. Me sorprende cómo los mejores temas son aquellos en los que menos tiempo empleas”.

El artista es muy orgánico en sus inspiraciones, los cantantes que escucha en su tiempo libre y le inspiran a ser un mejor intérprete desde su empirismo musical. Dice que las canciones actuales o comerciales no tienen tantas letras, pero eso tampoco lo sataniza.

"Admiro a Sabina, Jorge Drexler… En cuanto a raperos, hay un montón, como Nach, y hay un montón de rap ‘underground’, que tiene letras increíbles, que no conoce nadie", manifestó.

Luego agregó: "Las canciones actuales, yo me las pongo y me encantan. Pero yo intento buscar una complejidad en la letra; escucho la música comercial y, obviamente, me falta un poco eso, pero no está mal tampoco. Yo comprendo que el rap, por ejemplo, es más de letras y el pop comercial, no es tanto”.