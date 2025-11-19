El Salmo 23: una llave para la prosperidad

El Salmo 23 es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, atribuido al rey David, quien fue un pastor antes de convertirse en el soberano de Israel. Su experiencia le permitió observar la confianza y dependencia que las ovejas depositan en su pastor, y la relaciona de forma muy apropiada con el Eterno.

Por siglos se ha estudiado el poder de la palabra y la fuerza de la oración. Su uso como una herramienta de manifestación ha sido evidente a través del tiempo.

Los versos del Salmo 23 se recitan desde la posición de un heredero de Dios que sabe lo que le corresponde por derecho, no desde un mendigo que ruega. Partiendo de esa premisa, recitar este salmo genera que se liberen nudos, es una declaración de confianza y seguridad en el cuidado, provisión y protección divina, tanto en tiempos de paz como de adversidad.

El Salmo 23 comienza con afirmando "El Señor es mi pastor; nada me faltará", en certeza absoluta de la provisión divina implica que, bajo el cuidado de Dios, todas las necesidades serán satisfechas, tanto físicas como espirituales.

Un pastor cuida, guía y protege a sus ovejas. En lugares de verdes pastos me hace descansar; junto a aguas de reposo me conduce.“Los verdes pastos” simbolizan abundancia y alimento, mientras que las “aguas de reposo” representan paz y renovación.

“Confortará mi alma; me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre”. Decreta renovación del alma y afirma justicia, muy propio del concepto de Dios, quien hizo leyes, la transgresión de estas, especialmente la de causa y efecto, obtienen sus resultados.

El pasaje siguiente enuncia “aunque ande en valle de sombra de muerte”, plantea que aún en los momentos de dificultad extrema o peligro, la presencia de Dios promete consuelo y protección, “tu vara y tu cayado me infundirán aliento” utiliza imágenes de herramientas que usa un pastor para transmitir seguridad.

La “vara” era utilizada para defender a las ovejas de amenazas y para corregir su camino, mientras que el “cayado”, con su característica curva, servía para guiar con suavidad y rescatar a una oveja que se desviaba. Al afirmar que estas herramientas "infunden aliento", el salmista expresa que, incluso en los momentos más adversos o confusos como “el valle de sombra de muerte"— Dios protege, corrige y guía, provee fortaleza y esperanza.

Más adelante cambia la metáfora a Dios como anfitrión, proclama "Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando." Dios, provee asilo, generoso y hospitalario, que prepara una mesa para el salmista, frente a sus enemigos, demostrando protección y honor. Ungir la cabeza con aceite, es un acto de honor y consagración La copa rebosando expresa abundancia y satisfacción plena.

"Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida; y en la casa del Señor moraré por largos días." Estos versos finalizan expresando su confianza en que la bondad y el amor de Dios lo acompañarán, y su deseo de habitar su presencia eternamente.

Existe una vieja práctica espiritual que asegura que recitar siete veces el Salmo 23 provee prosperidad y libera obstáculos propios de la cotidianidad. El número siete simboliza perfección y plenitud, es recurrente en relatos como la creación del mundo en siete días y muchos otros pasajes por lo que merece un estudio más profundo. En tiempos de incertidumbre y turbulencia esta práctica espiritual es un gran aliciente.