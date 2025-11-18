No quieren monedas de a peso

Los “minimarkets” en diferentes ensanches de la capital son una solución para muchas amas de casa. A estos piden los botellones de agua que reciben casi al instante, así como, diferentes productos, entre otros productos, los agrícolas que hacen falta a último momento, como una libra de papas o un par de plátanos.

El asunto es que hay minimarkets que decidieron no aceptar pago con monedas de a peso. Y tampoco las quieren recibir en la propina quienes sirven de mensajeros. ¡Ni modo! Habrá que ir reuniendo las monedas de a peso y cambiarlas en el banco…

El AGN inicia cinco días de folklore

El Archivo General de la Nación es, desde ayer y hasta por cinco días, el “epicentro de la historia del folklore dominicano”. Conferencias, presentaciones de libro, actuaciones artísticas, taller de bachata y merengue por Xiomarita Pérez, documental, y hasta una publicación sobre “Cosas de Lilís” son parte del intenso e interesante programa de la XII Feria del Libro de Historia que bajo el tema “Historia del Folklore Dominicano” este año es organizada en honor al investigador y folklorista Dagoberto Tejada. Ah… vale señalar la importancia de una charla ofrecida ayer sobre el ahorro infantil en coordinación con Banreservas.

Ahorrar para estudiar y tener un techo propio

Y a propósito de ahorro, educar sobre este tema debe empezar desde la niñez. Todo puede iniciarse con un regalito de una alcancía para incentivar a los más pequeños a ahorrar y poder comprarse un antojo algún día.

Esto les irá concienciando para luego abrir cuentas especiales que les permitirán estudiar una carrera y ya más tarde tener un techo propio. Ojalá no solo los padres, sino también en la escuela los maestros inculcaran a sus alumnos el deseo de ahorrar.

“¿Quién protege a la clase media?”

Hace unos días, José Joaquín Joga E. escribía en el Listín un enjundioso artículo titulado “¿Quién protege a la clase media?” Me hizo reflexionar por otros y por mí cuando señala que el salario promedio avanzó menos que la canasta, ampliando la brecha entre lo que se gana y lo que cuesta vivir.

Hace referencia a quienes todavía tienen trabajo. Podría muy bien ampliar su concepto a quienes, ya retirados por vejez, de no ser por los ahorros en el curso de varias décadas, se las verían negras y moradas para subsistir. Es que, según señala, “Los subsidios suelen focalizarse en los más pobres y los incentivos en los más grandes, mientras la clase media sostiene el fisco y el consumo sin red de protección”.

Sin embargo, según señalan los estudiosos, cuando en unas elecciones los candidatos andan casi empatados, la clase media es la que decide. ¿Por qué apenas se la tiene en cuenta?