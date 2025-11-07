Conmemoran Día Mundial del Ictus (ACV) con caminata

En conmemoración del Día Mundial del Ictus (o accidente cerebrovascular), el domingo 26 de octubre, se celebró la II Carrera Caminata 5K ¨Corre Rápido por tu Cerebro, Actúa con Velocidad¨ de Corazones del Cibao.

La actividad estuvo dedicada a la destacada médico neuróloga Lourdes Genao, un evento que reunió a las 7 de la mañana a más de 1,000 participantes en el Jardín Botánico de Santiago.

El doctor José R. López Luciano, presidente de la empresa, expresó que esta iniciativa, abierta al público en general y al personal de salud, tiene como principal objetivo promover hábitos y concienciar a la población sobre la prevención de los accidentes cerebrovasculares ACV, también conocidos como Ictus.

A los primeros quinientos corredores y caminantes en llegar a la meta se le colocaron medallas.

En la categoría femenina resultaron ganadoras: primer lugar, Berenice Martínez, segundo lugar, Greisy Flite, tercer lugar, Joana Flite, cuarto lugar, Stephany Lantigua y quinto lugar, María Almánzar, mientras que, en la categoría masculina, Jorge Garva obtuvo el primer lugar, Luis José Anés, segundo lugar, Emmanuel Pria, tercer lugar, Anthony Ventura, cuarto lugar y Reymi Batista, quinto lugar, quienes recibieron trofeos y productos BALDOM.

Durante la jornada, se fomentó la educación con las ponencias de los neurólogos Walkany Martínez, Yahaira Franco y Bruno Rosario y el neurocirujano Cosme Villamán sobre los factores de riesgo, la identificación temprana de signos y síntomas de alerta, así como la importancia del tratamiento oportuno ante un evento cerebrovascular, una de las principales causas de discapacidad y muerte a nivel mundial. Además, varios pacientes testimoniaron su evolución después de sufrir un ACV.

La II Carrera Caminata 5K ¨Corre Rápido por tu Cerebro, Actúa con Velocidad¨ busca inspirar a la ciudadanía a adoptar un estilo de vida saludable, fomentando el ejercicio físico como una herramienta clave para reducir el riesgo de sufrir un ACV.

Además, el evento sirvió como espacio de encuentro entre profesionales de la salud, pacientes y la comunidad en general, uniendo esfuerzos para combatir esta condición de salud de alto impacto y contó con el apoyo de aliados estratégicos como Jardín Botánico de Santiago, Policía Municipal, Centro Reguladores de Urgencias y Emergencias CRUE, Sociedad Dominicana de Neurointervención y Neurología Vascular, entre otros.