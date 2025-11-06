Actividades extracurriculares: en la era digital se hacen más necesarias

Actualmente, los dispositivos no sólo forman parte de nuestra vida, sino que para muchas personas pueden ser imprescindibles para hacer cualquier tipo de actividad diaria.

Los niños y adolescentes no son la excepción a esto. Desde edades muy tempranas tienen acceso a los dispositivos digitales e incluso a las redes sociales. Debido a esto, se pueden afectar varias áreas de desarrollo a nivel cognitivo, e incluso socioemocional.

Cuando hablamos de actividades extracurriculares para niños o adolescentes nos referimos a clases o experiencias sobre jornadas realizadas fuera del horario escolar.

En la actualidad hay un sinnúmero de opciones para ellos; clases de distintos deportes, de música o de algún instrumento hasta actividades más innovadoras como ‘steam’ o robótica. Sin duda alguna, con el tiempo ha aumentado el interés de participar y asistir a alguna de éstas.

Vista lateral de un niño concentrado en teclear un piano.Getty Images

Su importancia también ha aumentado, pues al vivir en esta época donde es más fácil entretenerse con la tecnología, estas actividades funcionan a modo preventivo de consecuencias futuras a nivel psicosocial y evitan la adicción a las pantallas.

Para evitar la adicción

Como beneficios a nivel físico, si se trata de algún deporte se puede evitar el sedentarismo y prevenir obesidad infantil. Si se trata de actividades cognitivas y educativas como aprender algún idioma, puede mejorar la concentración, atención y memoria. A nivel socioemocional puede mejorar la autoestima, crear nuevas amistades, autonomía, promover el manejo de la frustración, a su vez, funcionan para fomentar la motivación y el descubrimiento de sus propios intereses.

En ocasiones puede ser difícil por los costos, ubicaciones y horarios, pero vale la pena hacer un esfuerzo para que las próximas generaciones se desarrollen de la mejor manera.Getty Images

En general, estas experiencias ofrecen múltiples beneficios, pero más que nada son una forma de ocupación que previene algo muy importante y alarmante: La dependencia y adicción a la tecnología. En ocasiones puede ser difícil por los costos, ubicaciones y horarios, pero vale la pena hacer un esfuerzo para que las próximas generaciones se desarrollen de la mejor manera en una época cada vez más retadora.