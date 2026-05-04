Nahiony Reyes afirma que enfrenta los ataques a su familia con “mucha oración y mucho silencio”

La comunicadora Nahiony Reyes afirmó que ha enfrentado los ataques a su familia por estar casada con un servidor público con “mucha oración y mucho silencio”.

Durante una entrevista en el programa "Versión Original", de Grupo de Medios Telemicro, la presentadora explicó que está convencida de que su esposo, Abel Martínez, quien ha sido diputado, alcalde y candidato a la presidencia del país, ha llevado una carrera política transparente y responsable, aunque las acciones de otros de sus colegas puedan “salpicarle”.

“Yo estoy de acuerdo que la política es una ciencia de servicio, y en el caso de Abel, que es mi caso directo, entiendo que lo ha manejado con tanta responsabilidad, con tanta transparencia, con tan buen manejo, no solo de su figura como político, sino de los fondos que ha tenido que administrar en los distintos cargos donde él ha estado, es normal”, reconoció.

“Si hay una figura que va en crecimiento, que va teniendo un perfil importante dentro de la política, pues obviamente los ojos se redirigen hacia esa dirección. Nosotros hemos abordado siempre cuando son temas mayores, evidentemente, Abel y su equipo lo abordan con la seriedad y el compromiso que corresponde”, precisó.

“Y en mi caso personal, nosotros lo manejamos, a modo de familia, con mucha oración y con mucho silencio. La oración por la fortaleza, que es importante, y el silencio porque el ambiente cuando hay mucho ruido es difícil poder escuchar, entonces nosotros creemos que con el silencio y la oración podemos gestionar mejor esos enfrentamiento y ataques. ¿Qué son dirigidos? Sí. ¿Qué corresponden a la verdad? Ahí están los hechos y el tiempo ha colocado todo en su justo lugar”, confesó.

En 2024, una mujer acusó a Martínez de haberse aprovechado de ella cuando tenía 16 años y dejarla embarazada.

Meses más tarde, el equipo legal del militante del PLD compartió que el ADN dio negativo tras realizar prueba en laboratorio de Estados Unidos.

Durante el escándalo, Nahiony Reyes y Abel Martínez, quienes contrajeron matrimonio en una íntima ceremonia celebrada en Santiago en marzo de 2014 y han procreado dos hijos, no emitieron ninguna declaración personal de manera pública.