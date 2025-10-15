Institución cumple 38 años comprometida con la prevención del cáncer de mama

Con 38 años de servicio a la salud y más de dos décadas impulsando de manera ininterrumpida la campaña “¡Únete a la lucha!”, Diagnosis, Centro de Imágenes Médicas y Laboratorio Clínico, reafirma su compromiso con la detección temprana del cáncer de mama, la principal causa de cáncer en mujeres a nivel mundial.

Cada mes de octubre, la institución asume el copago de estudios especializados como mamografía digital, sonomamografía, tomosíntesis y densitometría ósea, beneficiando a miles de mujeres que encuentran en este programa una oportunidad para acceder a diagnósticos de alta calidad.

“El cáncer de mama sigue apareciendo en mujeres cada vez más jóvenes, lo que nos recuerda la importancia de la detección temprana. Nuestro compromiso, desde hace más de 20 años, ha sido garantizar el acceso a estos estudios que salvan vidas”, destacó el doctor Marcel Morel, director médico de Diagnosis.

El especialista recalcó que la prevención no solo depende de los chequeos médicos, sino también de hábitos de vida saludables: mantener un peso adecuado, hacer ejercicio regularmente, disminuir el consumo de azúcares y grasas, y evitar el tabaco y el alcohol. “La educación, la detección oportuna y los cambios en el estilo de vida son claves para reducir el riesgo de cáncer de mama”, puntualizó.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en América Latina y el Caribe se registraron más de 210,000 nuevos casos de cáncer de mama y casi 68,000 muertes en 2020, cifras que reafirman la urgencia de seguir fortaleciendo la prevención.

Sobre Diagnosis

Fundada en 1987, Diagnosis es pionera en diagnóstico mamario y líder en imágenes médicas en la región Norte de la República Dominicana. Con 38 años de trayectoria, se ha consolidado como un centro de referencia para pacientes ambulatorios y segundas opiniones médicas, ofreciendo servicios con altos estándares de calidad.

A lo largo de su historia, Diagnosis ha sido un aliado firme en la lucha contra el cáncer de mama, desarrollando campañas educativas y garantizando acceso a estudios fundamentales para la salud femenina, convencida de que la prevención es la mejor herramienta para salvar vidas.