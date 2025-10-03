Causas de la eyaculación retrógrada o ausencia de eyaculación

La eyaculación es un proceso complejo que depende de la coordinación entre el sistema nervioso, los músculos pélvicos, la próstata, las vesículas seminales y la uretra. Cuando este mecanismo se altera, puede aparecer la eyaculación retrógrada cuando el semen en lugar de salir al exterior se dirige hacia la vejiga, o la ausencia de eyaculación, también conocida como aneyaculación. Ambas condiciones tienen repercusiones significativas en la fertilidad y en la calidad de vida sexual del hombre. Eyaculación retrógrada, el problema principal es un fallo en el cierre del cuello vesical durante la expulsión del semen. Normalmente, el esfínter interno de la vejiga se contrae para impedir que el semen entre en ella y garantizar su salida al exterior. Cuando este mecanismo no funciona, el semen fluye hacia la vejiga y posteriormente se elimina con la orina.

Causas más frecuentes

Cirugías urológicas previas, Resección transuretral de próstata (RTU-P), Cirugía de cuello vesical o de vejiga, Enucleación prostática con láser, Diabetes mellitus con daño en los nervios autonómicos, Medicamentos (como la tamsulosina), Antidepresivos y antipsicóticos en algunos casos, Radioterapia pélvica, entre otras causas. Ausencia de eyaculación (Aneyaculación), es la incapacidad de expulsar semen durante el orgasmo. Puede ser total (el paciente nunca ha eyaculado) o adquirida (aparece después de haber tenido función normal).

Causas principales

Trastornos neurológicos, lesiones medulares, neuropatías diabéticas, cirugía radical de próstata, vejiga o colon con daño a nervios pélvicos, factores psicológicos, ansiedad de desempeño, trastornos de pareja, estrés intenso o depresión, medicamentos y drogas, antidepresivos, abuso de drogas recreativas, alteraciones hormonales, hipogonadismo (niveles bajos de testosterona), causas de orignen desconocido. En algunos hombres no se encuentra una causa clara, lo que dificulta el tratamiento. Impacto y diagnóstico, La eyaculación retrógrada y la ausencia de eyaculación no suelen poner en riesgo la salud general, pero afectan de forma significativa la fertilidad y la satisfacción sexual.

Tratamiento

El manejo depende de la causa: Eyaculación retrógrada: se pueden utilizar fármacos que aumenten el tono del cuello vesical, Aneyaculación por neuropatía: es puede tratar con estimulación vibratoria peneana, y las Causas psicológicas: se tratan con terapia sexual y apoyo psicológico.

Conclusión

La eyaculación retrógrada y la ausencia de eyaculación son condiciones poco discutidas, pero de gran importancia en la salud sexual masculina. Sus causas van desde cirugías previas y alteraciones neurológicas hasta factores psicológicos y medicamentos. Un diagnóstico adecuado permite identificar la causa subyacente y plantear opciones de tratamiento que mejoran tanto la función sexual como la fertilidad.