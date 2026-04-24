Junior Caminero jonronea en triunfo de Rays sobre Mellizos

Junior Caminero y Jonathan Aranda conectaron dos jonrones cada uno, y los Tampa Bay Rays vencieron a los Minnesota Twins 6-2 el viernes por la noche para ganar el primer juego de la serie.

Caminero conectó su séptimo jonrón del año, un cuadrangular solitario al jardín central en la segunda entrada. Añadió un jonrón de dos carreras en la séptima para poner el marcador 6-1.

Los jonrones de Aranda se produjeron en la cuarta y sexta entrada. Chandler Simpson y Nick Fortes también anotaron carreras.

Brooks Lee conectó un jonrón para los Twins en la quinta entrada.

Drew Rasmussen (2-0) lanzó 98 pitcheos y permitió una carrera limpia en cinco entradas. Terminó con seis ponches y una base por bolas. El relevista Trevor Martin permitió un jonrón a Royce Lewis en la novena entrada, luego hits a los dos siguientes bateadores antes de ser reemplazado por Bryan Baker. Baker consiguió los últimos tres outs para su quinto salvamento.

El abridor de los Twins, Taj Bradley (3-1), subió al montículo en su primera apertura contra su antiguo equipo. Los Rays lo traspasaron en la fecha límite de la temporada pasada. Lanzó 6 1/3 entradas, permitiendo seis carreras limpias, siete hits, tres bases por bolas y ponchando a tres bateadores. Antes del partido, no había permitido ningún jonrón en toda la temporada.